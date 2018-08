Ferrari | titolo a picco -8% sui target 2022 «ambiziosi»

Ferrari - l'utile cresce a 160 milioni. Camilleri : "Target 2022 ambiziosi". E il titolo crolla : MILANO - Conti molto positivi per Ferrari nel secondo trimestre, l'ultimo dell'era Sergio Marchionne, scomparso il 25 luglio scorso. Il cavallino ha chiuso il secondo quarto dell'anno con un utile ...

Il debito zero non basta Il titolo Fca sprofonda Ora vale di più Ferrari : Una coincidenza drammatica. Sergio Marchionne ha cessato di vivere nel giorno della seconda trimestrale, la stessa che avrebbe dovuto commentare, ieri pomeriggio, con gli analisti. È così toccato a Mike Manley, da sabato nuovo ad di Fca, affiancato dal cfo Richard Palmer, presentare i dati al mercato. Un esordio che il manager inglese non avrebbe mai messo in conto, anche per la giornata nerissima vissuta da Piazza Affari: le azioni Fca, più ...

Sergio Marchionne - Sebsatian Vettel in Ferrari e l'unico traguardo mancato : il titolo in Formula 1 : La vittoria nel Campionato del Mondo di Formula 1 è il grande traguardo mancato da Sergio Marchionne. Eppure non ha lesinato investimenti ed energia per raggiungerlo. Fin dall'autunno del 2014 quando era arrivato a Maranello al ...

Formula 1 - La Ferrari è una freccia : il titolo mondiale non è solo un sogno : Ci sarà da combattere fino in fondo, ma gli ultimi due risultati del tris di gare in soli 15 giorni sono un bottino molto prezioso per tentare di riportare il mondiale a Maranello dopo un digiuno di ...

F1 - Ferrari - Vettel determinato 'Voglio il quinto titolo' : Non abbiamo più Ayrton e personalmente la ritengo una perdita enorme per il nostro sport, ma fortunatamente possiamo contare ancora su Alain'. 'E' stato a lungo considerato come il cattivo, ma col ...