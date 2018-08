Ferrari | secondo trimestre record | utile di 160 milioni a +18%

Formula 1 - Ferrari scatenata : pole di Vettel - Bottas secondo - Raikkonen in seconda fila : Ferrari in pole a Hockenheim al Gp di Germania con Sebastian Vettel che brucia tutti con un tempo di 1:11.212. Fuori Lewis Hamilton alla fine della Q1 per un guasto idraulico, partirà dalla 14ma ...

F1 – Secondo ma con soddisfazione - Bottas sicuro dopo le qualifiche : “Ferrari più veloce - non posso lamentarmi di niente” : Le impressioni di Valtteri Bottas dopo le qualifiche sul circuito di Hockenheim del Gp di Germania Sebastian Vettel conquista la pole position sul suo circuito di casa. Ad Hockenheim il tedesco si consacra per la 55ª volta in carriera poleman delle qualifiche del campionato mondiale di Formula Uno. Dietro il ferrarista, si piazzano Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Giornata sfortunata per Lewis Hamilton, fermatosi dopo pochi giri sulla ...

F1 Ferrari - Silverstone secondo Raikkonen : TORINO - Kimi Raikkonen, reduce dal brillante secondo posto in Austria, con un video sul sito Ferrari ha presentato il prossimo impegno a Silverstone dove intende ottenere un altro risultato di ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Max Verstappen è ancora il più veloce ma la Ferrari è vicina. Sebastian Vettel secondo : È sempre Max Verstappen a dettare il ritmo nel GP del Canada. L’olandese prosegue il suo percorso netto ed ha chiuso in testa anche le prove libere 3, che hanno aperto un sabato che si preannuncia bollente. Il pilota della Red Bull ha stampato un notevole 1’11″599, vicinissimo al record della pole stabilito da Lewis Hamilton in qualifica lo scorso anno (1:11.459). Verstappen ha stabilito il suo tempo con la gomma più morbida di ...

Judo - European Open 2018 : secondo posto a Madrid per Alice Bellandi e Melora Rosetta - terze Alice Ferrari ed Elisa Marchiò. Nove podi per l’Italia : L’Italia fa incetta di podi anche nella seconda giornata dell’European Open di Madrid 2018 di Judo. Alice Bellandi (-70 kg) e Melora Rosetta (-78 kg) sono arrivate seconde al termine delle loro rispettive gare, mentre Valeria Ferrari (-78 kg) ed Elisa Marchiò (+78 kg) sono salite sul terzo gradino del podio. AnNoverando anche i cinque podi di ieri, salgono a Nove i podi complessivi dell’Italia a Madrid, con due vittorie, due ...

Monaco - trionfa Ricciardo. Ferrari - Vettel secondo. Hamilton podio : Perfetto Daniel Ricciardo. L'australiano della Red Bull ha finalmente vinto il GP di Monaco, una vittoria che inseguiva da tempo e che nelle ultime due stagioni aveva solo sfiorato. Supportato da una ...