Ferrari - Risultati record anche nel secondo trimestre

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Se la Formula 1 non ha fornito nelle ultime gare grandi soddisfazioni alla, la Casa di Maranello può consolarsi con ifinanziari. La Rossa continua, infatti, a macinaresue ilnon è da meno nonostante i segnali negativi lanciati da diversi grandi produttori.Consegne in crescita grazie alle V12. Nel dettaglio, laha consegnato, tra aprile e giugno, 2.463 vetture, 131 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso in scia, soprattutto, alle performance dei modelli a 12 cilindri (+22,6%). A trainare le V12, a loro volta, è stata la 812 Superfast, che ha compensato la debolezza della F12berlinetta, giunta ormai a fine produzione, della F12tdf, che nel 2017 ha concluso il suo ciclo di vita, e della LaAperta, che sta per terminare il suo ciclo di produzione limitato. I modelli V8 hanno invece visto una sostanziale ...