Federico Cini | Lega Terni | non accettiamo lezioni di correttezza dal PD

Uomini e Donne - Giorgia Lucini : "Matrimonio con Federico Loschi? Aspetto lui" : Giorgia Lucini, intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, come è nata la relazione con il giocatore di basket, Federico Loschi, dopo un lungo e serrato corteggiamento.prosegui la letturaUomini e Donne, Giorgia Lucini: "Matrimonio con Federico Loschi? Aspetto lui" pubblicato su Gossipblog.it 27 luglio 2018 10:45.