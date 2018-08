Federalberghi | 34 milioni gli italiani in vacanza | per un giro d’affari di oltre 24

laragnatelanews

(Di mercoledì 1 agosto 2018) In linea con il trend in crescita conosciuto negli ultimi anni, abbiamo già visto come l’estate 2018 sarà un altro periodo di grande successo per il turismo nel nostro paese, con totale di quasi 219di presenze secondo le stime di Confesercenti, sia per turisti provenienti dall’estero che per gliche decideranno di trascorrere le proprie ferie nelle principali mete turistiche nazionali. A confermare ulteriormente i numeri appena ricordati, ci pensano le nuove stime condivise dache attraverso una indagine sottolinea come anche il 2018 sarà un anno positivo per il turismo nel nostro paese, con un numero sempre maggiore di connazionali che decideranno di partire per le vacanze da trascorrere in Italia. Per le vacanze estive, quest’anno, l’indagine condotta daconferma che saranno 34.5gliche andranno ...