Fede parla di Paola Di Benedetto ai suoi fan | “Vorrei un po’ di rispetto”

Chiara Ferragni parla del matrimonio con Fedez e svela un dettaglio che stupisce tutti!!! : Chiara Ferragni intervistata da Vanity Fair ha diChiarato che la cerimonia sarà super social . Chiara Ferragni intervistata da Vanity Fair ha diChiarato che la cerimonia sarà super social . La regina delle influencer però ha svelato di non aver accettato nessuna esclusiva con i giornali, proprio perché vuole che gli ospiti si sentano liberi di postare quello che vogliono. Una scelta coerente, ma anche strana nel mondo dello spettacolo, ...

Legittima difesa - Salvini : “Perfetta sintonia con ministro BonaFede. Non si parla di liberalizzazione di armi” : “Sono in perfetta sintonia con il ministro Bonafede“. Lo ha detto Matteo Salvini ai cronisti alla Camera sulle posizione M5s sulla Legittima difesa. “Anzi -aggiunge il ministro dell’Interno- sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena nei paesi di provenienza agli stranieri nelle nostre carceri”. L'articolo Legittima difesa, Salvini: “Perfetta sintonia con ministro Bonafede. Non si parla di ...

Tribunale Bari - parla Sisto (FI) ma BonaFede va via : “Simulacro di ministro. Eravamo abituati a Moro - De Pietro e Vassalli” : “Mi sono perso il ministro, vedo”. Appena Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia, prende la parola, viene informato che il ministro il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, è appena andato via. “Va bene, perché il governo è presente nella sua impersonalità, mi immaginerò l’ologramma del ministro” ha continuato Sisto. Che, poi, ha attaccato Bonafede: “È un simulacro di ministro della Giustizia. Eravamo ...

Fabio Rovazzi rompe il silenzio e parla per la prima volta della fine dell'amicizia con Fedez : Il cantante confessa: "Sarò sempre grato a Federico ma abbiamo in mente delle idee completamente differenti".

Rottura Fedez-Rovazzi - Fabio parla per la prima volta dei motivi dei dissidi con il rapper : “ho velleità diverse da lui” : Fedez e Fabio Rovazzi non sono più amici, il cantante di ‘Andiamo a comandare’ parla della Rottura con il rapper fidanzato di Chiara Ferragni Fabio Rovazzi si cimenta in una nuova avventura, il cantante una volta amico di Fedez ha realizzato un cortometraggio ed un singolo (in uscita domani) dal titolo ‘Faccio quello che voglio‘. Senza al suo fianco il rapper fidanzato di Chiara Ferragni, Rovazzi prosegue la sua ...

Giustizia - BonaFede al Parlamento : “Stop a riforma intercettazioni. Priorità : daspo corrotti - prescrizione e legittima difesa” : “Sarà fermata la riforma delle intercettazioni”, perché “le modifiche introdotte sono un dannoso passo indietro sulla strada della qualità ed efficacia delle indagini”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha esordito così in commissione al Senato durante la presentazione della linee guida del suo mandato. E ha illustrato quelle che sono le sue Priorità: “daspo per i corrotti, la riforma della prescrizione e ...

Federico e Paola Di Benedetto - volano le critiche : parlano Benjamin e Parpiglia : Paola Di Benedetto e Federico di Benji e Fede stanno insieme ma vengono criticati: parla Benjamin Ormai è ufficiale: Paola Di Benedetto e Federico di Benji e Fede stanno insieme. Le foto su Chi non lasciano alcun dubbio, tra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il cantante c’è qualcosa. Paola Di Benedetto sembra aver ritrovato […] L'articolo Federico e Paola Di Benedetto, volano le critiche: parlano Benjamin e Parpiglia ...

I 15 tormentoni dell'estate 2018 - le classifiche parlano italiano : dai Thegiornalisti a Fedez : Questa estate il tormentone parla italiano. Sono soprattutto casalinghi i brani che nella playlist dedicata su TimMusic, la piattaforma per la musica in streaming di Tim, si contendono il titolo di canzone dell’estate...

Anche i campioni vengono strigliati : Federer parla a voce alta - ma al lavoratore di Wimbledon non va giù. Il siparietto : Roger Federer sta girando un video mentre, a Wimbledon, sta passando accanto al famoso campo 18, dove nel 2010 si è giocata la partita tra professionisti più lunga di sempre, quella tra John Isner e Nicolas Mahut, durata più di 11 ore. A un certo punto, un lavoratore, probabilmente un addetto al campo da gioco, lo rimprovera per il tono di voce troppo alto. Il campione elvetico, che cerca a Londra il suo nono successo, ha pubblicato, con grande ...

Governo - BonaFede a colazione da Grillo : “Parlato di questo primo mese - era molto contento” : “Abbiamo fatto colazione insieme perché alloggio qui. Abbiamo parlato di questi primi passi del Governo, ci siamo scambiati osservazioni e Grillo era molto contento. Malumori nei gruppi? Non ne ho notizia. Vertice Europeo non ne abbiamo parlato”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede all’uscita dell’Hotel Forum dove alloggia oggi anche Grillo. L'articolo Governo, Bonafede a colazione da Grillo: “Parlato ...

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS/ "Frecciatine da Federica Pellegrini? Non le ho ricevute" : parla l'ex velina : FILIPPO MAGNINI e GIORGIA PALMAS annunciano le nozze ai microfoni di Chi e tornano sui social: la frecciatina di lui dopo l'accusa di doping e la nuova avventura di lei.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:24:00 GMT)

Beppe Grillo - parla Federico Pizzarotti : 'Oggi nel M5S conta zero' : Chissà quanto starà godendo Federico Pizzarotti . No, non tanto nel vedere il Movimento 5 Stelle al governo. Ma nel vedere, ancora una volta, le amministrazioni locali governate dai 5 Stelle , e ...

Barbara d’Urso e Federica Panicucci rivali? Parla la conduttrice di Mattino 5 : Barbara d’Urso e Federica Panicucci si odiano o la loro rivalità è solo una leggenda? Le ultime dichiarazioni della conduttrice di Mattino 5 Della presunta rivalità tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso si è sempre Parlato tanto. Le due conduttrici, infatti, sono sicuramente due donne che sono riuscite a conquistarsi a Mediaset dei ruoli di […] L'articolo Barbara d’Urso e Federica Panicucci rivali? Parla la conduttrice ...

Chiara Ferragni - parla la madre Marina Di Guardo : "Mia figlia è sempre stata molto volitiva. Con Fedez - ho un rapporto molto bello" : La scrittrice Marina Di Guardo è nota per essere anche la madre di Chiara Ferragni, la fashion blogger italiana più famosa al mondo, social influencer da 16 milioni di follower solamente su Instagram e imprenditrice. La Di Guardo è stata intervistata dal settimanale F con il quale ha commentato il successo mondiale della figlia, svelando anche dettagli inediti riguardanti il suo rapporto con Fedez, futuro sposo di sua figlia e padre di ...