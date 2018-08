Fed | economia Usa forte In arrivo altri due rialzi dei tassi

Usa : Fed mantiene invariati i tassi di riferimento - ottimismo su economia statunitense : La decisione è legata alle positive performance dell'economia statunitense che non necessita più di stimoli e, piuttosto, rischia una minaccia inflativa. Le proiezione economiche trimestrali mostrano ...

Fed pronta ad alzare i tassi a settembre - economia Usa forte : Per il momento la Federal Reserve crede che i rischi che potrebbero mettere a repentaglio le prospettive dell'economia Usa sono "equilibrati". Ecco perché intende continuare poco a poco ad alzare i ...

Fed - protezionismo negativo per economia : NEW YORK, 18 LUG - Il protezionismo è negativo per l'economia mondiale. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, in un'audizione alla commissione servizi finanziari della Camera.

Powell - Fed - : crescita solida per economia Usa ma il protezionismo è dannoso : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome

Powell - Fed - conferma buona salute dell'economia Usa : 'avanti con rialzo tassi' : Nelle osservazioni che ha fornito prima di una sessione di domande e risposte, Powell ha dipinto un quadro ampiamente positivo dell'economia statunitense, che ha detto si sta espandendo ad un ritmo ...

Fed : rischi dall'economia per la politica di Trump : La Federal Reserve all'inizio di giugno ha visto che i rischi negativi della politica commerciale degli Stati Uniti 'si sono intensificati' e potrebbero avere effetti negativi sul sentimento delle ...

Emilio Fede : "Berlusconi è preoccupato per la nostra economia. La Lecciso? Non riuscirei neanche a prenderci un caffè" : "Ho sentito da poco Berlusconi, è preoccupato per la nostra economia": questo ha dichiarato Emilio Fede ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. L'ex direttore del Tg 4 ha anche parlato dell'amicizia tra Francesca Pascale e Loredana Lecciso: "Con la Lecciso - ha affermato - non riuscirei nemmeno a prendere ...

Cina : segnali di rallentamento dall'economia in concomitanza con l'aumento dei tassi della Fed : Pechino, 14 giu 05:46 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale cinese si è astenuta dall'aumentare immediatamente il costo del credito, in risposta all'aumento dei tassi di riferimento... , Cip,

Economia : la Fed e il dilemma della piena occupazione : Washington, 11 giu 21:25 - , Agenzia Nova, - La Federal Reserve, Fed , la Banca centrale statunitense, terrà la sua riunione mercoledì 13 giugno e il dilemma che dovrà affrontare,... , Res,

Fed : Beige Book - economia Usa cresce moderatamente : Share FaceBook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber New York, 30 mag. , AdnKronos/Dpa, - L'economia statunitense ha continuato ad espandersi tra aprile e inizio maggio ma un "ritmo moderato". E' quanto emerge dal Beige Book della Federal Reserve nel quale si evidenzia "l'incertezza delle ...

