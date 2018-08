Fed | come previsto | lascia i tassi all' 1 | 75-2%

Scopri come incontrare Roger Federer a Zurigo : La vittoria comporta, oltre al prestigioso incontro con lo svizzero numero due del mondo, un volo A/R per Zurigo in classe economica con partenza dagli aeroporti di Milano e Roma, un'intera giornata ...

FedERICA VESCE / Temptation Island 2018 - Francesco sceglie Giada - come reagirà la single? : Il nome di FEDERICA VESCE è stato avvicinato a quello di Teo Mammucari all'epoca di Jump ma poi tutto sembra essere scoppiato come una bolla di sapone, cosa succederà dopo Temptation Island?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Federer e quel particolare retroscena amoroso : ecco come conquistò la moglie Mirka - promessa sposa di uno sceicco arabo : Curioso retroscena amoroso nella vita di Roger Federer: il campione svizzero ha conquistato la moglie Mirka ‘strappandola dalle grinfie’ di uno sceicco arabo Roger Federer e Mirka Vavrinec sono una delle coppie più amate del tennis. Eppure, Mirka era promessa sposa di un altro uomo. Roger e Mirka si sono conosciuti infatti durante le Olimpiadi di Sidney, quando la ragazza di origini slovacche ma naturalizzata svizzera era ...

Elena Santarelli - la Fede e la malattia del figlio/ "Non posso dirvi come sta Giacomo. In Dio? Io ci credo!" : Elena Santarelli, la fede e la malattia del figlio: "Non posso dirvi come sta mio figlio Giacomo. In Dio ci credo". La donna racconta il suo viaggio tra le mamme coraggiose.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:51:00 GMT)

Critica durissima di Wilander a Federer : “non ha le palle! Vorrei sapere come farebbe a battere Nadal se…” : Mats Wilander Critica duramente Roger Federer: l’ex tennista mette in discussione ‘il coraggio’ del campione svizzero dopo la rinuncia sistematica a giocare la stagione su terra Solitamente Roger Federer è abituato a ricevere tanti elogi e pochissime critiche, ma quando esse arrivano fanno davvero rumore. A destare scalpore sono state le dichiarazioni di Mats Wilander, che un po’ di tempo fa aveva detto ...

Lo strano paragone di Wilander : “Kyrgios come Federer! Anche Roger ad inizio carriera faceva spesso una cosa…” : Nick Kyrgios e Roger Federer hanno qualche punto in comune: l’ex tennista Mats Wilander non ha alcun dubbio al riguardo L’ex tennista Mats Wilander ha messo a confronto due grandi personalità del tennis che, all’apparenza, non potrebbero sembrare più diverse: Nick Kyrgios e Roger Federer. Il giovane tennista australiano ha un grande talento, ma fa parlare di sè più per questioni extra-sportive che per la sua bacheca, ...

Federico Zampaglione : «Il nuovo album dei Tiromancino è come un lungo diario che racconta anche l’oggi» : Si intitola “FINO A QUI” il nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Anticipato in radio da un’inedita “Due Destini” realizzata insieme ad Alessandra Amoroso, “Fino a qui” segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e conterrà le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama ...

Fedez vs Fulvio Abbate "ti cag*no solo se parli di Chiara Ferragni"/ Leone social? 'Violenza' come battesimo : Fedez difende Chiara Ferragni contro Fulvio Abbate: "ti cag..no solo se parli di lei". "Esposizione social di Leone? È una ‘violenza’ come il battesimo, infatti..”. Lo sfogo su Instagram(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:31:00 GMT)

Uomini e Donne/ Luca Onestini e Ivana Mrazova come Clarissa e Federico : nozze in arrivo - poi..(Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luca Onestini e Ivana Mrazova come Clarissa Marchese e Federico Gregucci: progetti di nozze e un figlio...(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 07:05:00 GMT)

BENJI E FedE/ “Siamo come Holly e Benji - ci piace non prenderci sul serio” (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera, giovedì 19 luglio, in occasione della terza puntata del Wind Summer Festival 2018 Benji e FEDE accenderanno Canale 5 con la loro "Moscow Mule".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:02:00 GMT)

Riserve in eccesso : come la Fed sovvenziona le banche commerciali attraverso i contribuenti : Questo fatto ineludibile della contabilità federale raramente viene menzionato nelle discussioni sulla politica dei tassi d'interesse della FED. È indubbio che solo una mezza dozzina di parlamentari ...

Wimbledon 2018 - il programma di oggi. L’orario d’inizio delle partite di Federer e Nadal. Come vederle in tv : Oggi, mercoledì 11 luglio, saranno di scena a Wimbledon i quarti di finale del tabellone maschile e i grossi calibri saranno tra i protagonisti. Sul Centrale Novak Djokovic affronterà il nipponico Kei Nishikori in un confronto nel quale il serbo è favorito, guardando ai precedenti nettamente a proprio favore. A seguire il numero uno del mondo Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro, impostosi oggi contro il francese ...

Wimbledon 2018 - oggi in campo Roger Federer e Rafael Nadal. Gli orari dei loro incontri e come vederli in tv : oggi è il giorno del Manic Monday a Wimbledon. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Non fanno eccezione i due grandi rivali del tabellone femminile Roger Federer e Rafael Nadal, giunti alla seconda settimana dei Championships in scioltezza. Lo svizzero darà il via al programma del ...

Argentina - la Federazione sogna Pep Guardiola come nuovo ct : Il flop di Sampaoli ai mondiali di Russia è ancora "fresco", la delusione tanta. Ma la Federazione Argentina guarda già al futuro, con un sogno: Pep Guardiola. L'esonero di Sampoli potrebbe costare...