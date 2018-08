Fca | Magneti Marelli acquisisce SmartMeUp per guida autonoma

Gruppo Fca - Al via il processo di scorporo di Magneti Marelli : Il Gruppo FCA ha formalmente avviato il processo per la separazione dalla controllata Magneti Marelli. In particolare è stato depositato il progetto di scorporo e quotazione della società di componentistica previsto all'interno del piano industriale presentato il primo giugno scorso a Balocco.L'esempio di Cnh e Ferrari. Lo scorporo sarà effettuato secondo le linee guida seguite in passato con la Cnh e la Ferrari. Nello specifico il Gruppo ...