Fc Bari | chiesta la revoca di Giancaspro da commissario liquidatore

Bari - udienza terminata : ecco la richiesta di penalizzazione : Sono ore molte importanti per i playoff del campionato di Serie B ed in particolar modo per il Bari. Si è conclusa a Roma l’udienza al Tribunale Federale Nazionale sul deferimento a carico del club e del presidente Cosmo Giancaspro, nel dettaglio la Procura ha chiesto due punti di penalizzazione per la società pugliese, in caso di penalizzazione ribaltone in classifica con il sorpasso da parte del Cittadella e lo svantaggio quindi del Bari ...