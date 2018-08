FAUSTO BRIZZI | CHIESTA ARCHIVIAZIONE SU ACCUSE VIOLENZA SESSUALE Le dichiarazioni di

FAUSTO BRIZZI - la Procura chiede l'archiviazione per molestie sessuali | : Secondo i pm, "il fatto non sussiste". Il regista era stato iscritto nel registro degli indagati in aprile dopo la denuncia presentata da tre donne

FAUSTO BRIZZI - chiesta archiviazione per la presunta violenza sessuale su tre attrici : reato non commesso! Cosa ne pensate? : Il caso che riguardava il regista era esploso a poca distanza dalla vicenda Weinsten. Ex inviato delle «Iene» intervistò donne che raccontavano di avances da parte del regista Brizzi E’ stata chiesta l’archiviazione nei confronti del noto regista cinematografico, Fausto Brizzi, accusato di violenza sessuale per tre diversi episodi. Secondo la procura di Roma, che aveva iscritto Brizzi sul registro degli indagati dopo la denuncia delle tre ...

FAUSTO BRIZZI : Neri Parenti - 'non avevo dubbi - felice per lui' : "Non avevo dubbi, con Fausto ci conosciamo da vent'anni. Questa richiesta di archiviazione è un tassello fondamentale all'intera vicenda. Ora non conosco le motivazioni che hanno portato la procura a ...

FAUSTO BRIZZI - chiesta l’archiviazione delle indagini per molestie sessuali : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i PM “il fatto non sussiste”. Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile e, a novembre del 2017, la moglie stessa si era esposta per difenderlo, sostenendo che fosse oggetto di una gogna mediatica. Lo stesso Neri Parenti, amico e ...

FAUSTO BRIZZI - chiesta l’archiviazione per le accuse di violenza sessuale : «Il fatto non sussiste». La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Il nome del regista italiano era stato iscritto nel registro degli indagati dallo scorso aprile, quando Brizzi era stato interrogato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone e dal pm Pantaleo Polifemo. Il caso intorno al registo era scoppiato, sull’onda dello scandalo ...

FAUSTO BRIZZI - la Procura chiede l’archiviazione per molestie sessuali : Fausto Brizzi, la Procura chiede l’archiviazione per molestie sessuali Secondo i pm, "il fatto non sussiste". Il regista era stato iscritto nel registro degli indagati in aprile dopo la denuncia presentata da tre donne Parole chiave: ...

