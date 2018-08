Farmaci | come conservarli quando fa caldo I consigli dell’AIFA

Ritiro Farmaci con Valsartan - cosa sapere e come comportarsi in caso di contaminazione : Quali sono i rischi per chi ha fatto uso di farmaci a base di Valsartan? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Ritiro di questi farmaci dai mercati di gran parte dei paesi europei: quali i lotti interessati, le sostanze sotto accusa e i reali pericoli che corrono i pazienti.Continua a leggere

Farmaci come droghe per migliorare studio e lavoro : boom Ue/ Crescita del 9% in due anni : Farmaci come droghe per migliorare studio e lavoro: boom Ue. L'allarme è stato lanciato da uno studio pubblicato nell'International Journal of Drug Policy: Crescita del 9% in due anni(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:22:00 GMT)