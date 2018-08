Fantacalcio 2018 19 | difensori goleador e terzini per assist | consigli per l’asta

Fantacalcio 2018-2019 : le quotazioni per le aste dei calciatori. Scommesse - affari e uomini da bonus. Fai la tua squadra ideale : Siamo nel momento più caldo della stagione per tutti gli appassionati di Fantacalcio, il fantasy game che si svolge in parallelo alla Serie A 2018-2018. Tutti i fantallenatori, durante le vacanze estive, sono alle prese con l’allestimento della squadra con cui disputare tutta la stagione: sotto l’ombrellone bisogna decidere la propria rosa, bisogna selezionare gli uomini su cui puntare e con cui comporre la formazione che sarà ...

Fantacalcio 2018-2019 : tutte le quotazioni e i prezzi dei giocatori. I consigli per l’asta e per allestire la squadra vincente : Sale la febbre per il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla prossima Serie A. Siamo nel pieno dell’estate, questo è il tempo di aste tra amici e fantagiocatori che devono allestire le proprie formazioni: la corsa verso i migliori giocatori è entrata nel vivo, tutti vogliono accaparrarsi i fenomeni in circolazione nel nostro campionato, magari anche spendendo pochi magic milioni (250 a disposizione). Bisogna ...

Quotazioni Fantacalcio 2018-2019 : i prezzi di tutti i giocatori - tutte le cifre e i valori. Crea la tua squadra : La Gazzetta dello Sport ha comunicato tutte le Quotazioni dei vari calciatori per il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game parallelo alla Serie A. tutti gli appassionati allenatori stanno già pensando alla formazione da allestire e si stanno già caricando in vista delle tiratissime aste con gli amici in vista dell’avvio della stagione ormai imminente. C’era grande attesa sui valori dei giocatori che, come nel calciomercato vero e ...

Rigoristi Fantacalcio 2018-2019 : da Ilicic a Lasagna - i possibili tiratori : I Rigoristi al Fantacalcio [VIDEO] sono davvero merce pregiata. Sono quei calciatori che in Serie A si prendono la briga di calciare dagli undici metri, regalando il più delle volte il bonus del gol a chi l'ha scelti. Occhio però al rovescio della medaglia, perché un eventuale errore dal dischetto vuol dire prendere un malus in termini di punteggio. Ad ogni modo il consiglio è quello di avere almeno tre Rigoristi in rosa, asta permettendo. Chi ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Fantacalcio 2018-2019 - quanto costa Cristiano Ronaldo? Aste folli - tutti vogliono CR7 : Cristiano Ronaldo costa 60 magic milioni: questa è la quotazione ufficiale che la Gazzetta dello Sport ha adottato per il Fantacalcio 2018-2019, il gioco virtuale che corre parallelo alla Serie A. Il fenomeno lusitano, acquistato dalla Juventus, è ovviamente il pezzo pregiato del listone, l’uomo che tutti i fantallenatori vogliono nella propria squadra, il giocatore in grado di garantire gol, voti elevati in pagella e bonus per poter ...

Fantacalcio 2018/2019 : i migliori attaccanti da prendere guardando allo scorso campionato : Manca ormai un mesetto circa all'inizio della Serie A 2018/2019 e gli appassionati di Fantacalcio [VIDEO] sono in gia' in fermento. Tutti a caccia di consigli in vista dell'asta, dove uno dei giocatori più cercati sara' senza dubbio Cristiano Ronaldo. Per capire però quali potrebbero essere gli altri attaccanti da provare ad avere in rosa è bene guardare al passato. Ed esattamente alle statistiche relative allo scorso torneo di serie A. La ...

Fantacalcio - le scommesse per il 2018/19 : Non è mai riuscito ad esprimere davvero le sue qualità che potenzialmente potrebbero farlo diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Sappiate questo prima di comprarlo al Fantacalcio. Oltre ...

Voti ufficiali Fantacalcio Gazzetta e Corriere 38a Giornata 2017-2018 [Goal - Ammonizioni - Espulsioni ed Assist] : Voti ufficiali Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport della 38.a Giornata 2017-2018 [Goal, Ammonizioni, Espulsioni ed Assist] Ecco tutti i Voti ufficiali in anteprima per il Fantacalcio presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport per la 38.a Giornata della Seria A 2017-2018 La 38a Giornata […]