Fame nervosa | i cibi che aiutano a placarla

dilei

: La fame nervosa di agosto è mia nemica da sempre. Soprattutto alle due di notte. Che dramma. - AndreaInterNews : La fame nervosa di agosto è mia nemica da sempre. Soprattutto alle due di notte. Che dramma. - halfstepper : RT @cristinapetite1: Oggi fame nervosa: - cristinapetite1 : Oggi fame nervosa: -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Nei periodi di forte stress tendiamo a cedere alla. Ecco ia evitare assolutamente e dei consigli utili per ripartire. Esistono periodi dell’anno particolarmente stressanti, in cui vanno a confluire svariati impegni e scadenze, per fare un esempio. Nei casi più sfortunati invece ci si ritrova a dover fronteggiare situazioni spiacevoli, concernenti magari la salute fisica, propria o di un caro. In fasi del genere è molto semplice ritrovarsi a fare del cibo il proprio miglior alleato, molto spesso con risultati terribili. Tante le motivazioni di fondo che possono spingerci a incredibili e frequenti abbuffate di cibo, con il solo scopo di ritrovare un briciolo di piacere in una fase delicata della propria vita. In particolare ci si scaglia sui cosiddetti comfort food, ovvero cioccolato, snack di vario tipo, dolci e gelati. In merito a tale pratica si è espressa la ...