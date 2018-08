Facebook e Instagram testano un grafico dell’attività e gli upvote e downvote

Facebook e Instagram - i nuovi strumenti per gestire il tempo che passi online : (Foto: Getty Images) Un cruscotto che mostra le attività svolte, un promemoria quotidiano del tempo dedicato a Facebook e Instagram e un sistema per limitare le notifiche. Questi gli strumenti che Menlo Park mette a disposizione degli utenti, dopo avere raccolto i pareri di esperti di igiene mentale, di accademici e i feedback degli utenti stessi. Sul comunicato ufficiale si legge: “Vogliamo che il tempo che le persone trascorrono su Facebook e ...

Ci penserà Instagram a rimettere in moto la crescita di Facebook? : Lo stesso Zuckerberg ha ora sottolineato, presentando la nuova trimestrale, che tutti i suoi prodotti Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp raggiungono 2,5 miliardi di utenti nel mondo; come a ...

Marco Mengoni sparisce dai social : cancellate le pagine ufficiali da Facebook - Instagram e Twitter : 'Marco se n'è andato non ritorna più...', cantava la Pausini. E Mengoni sembra averla presa sul serio quella canzone, almeno riguardo la sua presenza sui social. Da qualche giorno il cantante è ...

Facebook permette di sincronizzare i contatti Instagram con Messenger e Instagram prova reazioni simili a Facebook nelle storie : Dopo oltre due anni dall'introduzione del famoso pulsante "Mi piace", Facebook sta portando le reazioni alla piattaforma Instagram. D'altro canto Facebook ha lanciato una funzionalità in Messenger che permette di sincronizzare i contatti da Instagram se si sceglie di collegare il proprio account. L'articolo Facebook permette di sincronizzare i contatti Instagram con Messenger e Instagram prova reazioni simili a Facebook nelle storie proviene da ...

Le Reaction di Facebook a breve nelle Storie di Instagram : (Foto: AndroidPolice) Se chiedessero a bruciapelo da quanto esistono le Reaction di Facebook, probabilmente la maggior parte delle persone risponderebbe: “Da sempre“. Si è fatta in fretta l’abitudine alle faccette e ai simboli animate che hanno fatto compagnia allo storico “Mi piace” ai post sul social network. Poi fu il turno di Messenger e delle Storie di Facebook: ora tocca a Instagram. Sembra proprio che, dando ...

Arriverà il cartello 'Non disturbare' Facebook e Instagram possono andare in pausa : Ovviamente, nel mondo del nudging digitale, tutto è superabile con un tocco o due: si potrà cioè ignorare il messaggio e proseguire su foto e video già visti. 'Sappiamo che può essere complicato ...

Facebook : fake news e privacy allontanano i giovani/ Per le notizie si preferiscono Instagram e Snapchat : Facebook: fake news e privacy allontanano i giovani. Per le notizie si preferiscono altri canali alternativi come Instagram e Snapchat: prosegue la crisi del social di Zuckerberg(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:56:00 GMT)

Instagram e Facebook si migliorano dandosi allo shopping : Instagram e Facebook puntano a migliorare lo shopping con un paio di miglioramenti: Instagram inizia a diffondere più ampiamente le shopping tags all'interno delle Storie, Facebook vuole fare la guerra alle attività commerciali con troppi feedback negativi. L'articolo Instagram e Facebook si migliorano dandosi allo shopping proviene da TuttoAndroid.

Instagram : shopping in Storie e video lunghi - Facebook corre ai ripari? : Instagram sta cambiando e lo fa nella direzione di Facebook, ormai è da tempo che ogni modifica è indirizzata allo shopping e a combattere la fuga dei ragazzi dal social blu. Per questo, oltre alla possibilità di fare acquisti direttamente dalle Storie, il 20 giugno saranno annunciati i video di lunga durata. Instagram tenta di recuperare su YouTube Adolescenti in fuga da Facebook direzione YouTube e Mark Zuckerberg corre immediatamente ai ...

Instagram sfida Facebook e Youtube : i video dureranno fino a 1 ora : Instagram dice addio alle limitazioni e lo fa partendo dalla durata dei video. Sul social network, infatti, sarà prossimamente possibile postare filmati dalla durata di un'ora.Secondo il Wall Street Journal, Instagram starebbe introducendo questa nuova funzione perché vorrebbe concentrarsi e migliorare l'esperienza degli utenti per quanto concerne la condivisione e la produzione di filmati. Si tratterebbe di una vera e propria ...

Facebook annuncia Lip Sync Live e Instagram pensa ai video lunghi un’ora : Il team di Facebook ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità nella sua suite di funzionalità video, Lip Sync Live. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Facebook annuncia Lip Sync Live e Instagram pensa ai video lunghi un’ora proviene da TuttoAndroid.

Giuseppe Conte : ecco i profili ufficiali su Facebook - Twitter e Instagram del premier incaricato : Meno di 24 ore dopo aver ricevuto l’incarico da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha debuttato in rete. Gli account ufficiali sono gestiti dallo staff, che per il momento è quello del Movimento 5 stelle. I profili ufficiali sono: Twitter (@GiuseppeConteIT), Instagram (GiuseppeConte_ufficiale), Facebook (GiuseppeConte64). Tutti i nuovi canali sono stati validati e verificati (hanno ricevuto la spunta blu). Nonostante fosse stato ...