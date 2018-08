F1 | Test Ungheria 2018 seconda giornata | George Russell davanti a tutti Kimi Raikkonen

Formula 1 - Test Ungheria 2018 : Day-2 a Russel - Mercedes - - ma Raikkonen vola con le soft : Di seguito tempi e cronaca LIVE 14:13 1 ago CLASSIFICA, TOP 5 LIVE : RUS, RAI, DEN, GIOV, KUB Continua a leggere 17:55 1 ago Raikkonen sempre secondo in 1'15649 e 128 giri. Fallisce per poco il ...

F1 - Test Ungheria 2018 (seconda giornata) : Kimi Raikkonen vola con le soft nella sessione mattutina. Prove aerodinamiche per la Mercedes : sessione mattutina della seconda giornata dei Test di Formula Uno in Ungheria che sorride decisamente alla Ferrari. La Rossa, con al volante Kimi Raikkonen, ha stabilito il miglior crono di 1’16″171, girando con gomme soft ed impressionando per la costanza di rendimento esibita. Non sorprende il feeling tra la SF71H ed il tracciato magiaro, tenendo conto anche del record della pista (non ufficiale) di Antonio Giovinazzi stabilito ...

Formula 1 - Test Ungheria 2018 : la seconda giornata in diretta live : live 18:51 31 lug LINE-UP PILOTI Team Martedì31 luglio Mercoledì 1° agosto Mercedes Russell Russell Haas " " Red Bull Ricciardo Dennis Williams Rowland Kubica Ferrari Giovinazzi Raikkonen McLaren ...

LIVE F1 - Test Ungheria 2018 in DIRETTA : 1° agosto. Ferrari in pista con Kimi Raikkonen : Siamo giunti alla seconda, ed ultima, giornata dei Test riservati alla Formula Uno dell’Hungaroring. Piloti e scuderie sono pronti per le ultime ore prima delle vacanze che si concluderanno a fine agosto con il Gran Premio del Belgio. Vedremo all’opera Kimi Raikkonen su Ferrari che prende il posto di Antonio Giovinazzi che, dopo il record non ufficiale della pista di ieri, sarà all’opera sull’Alfa Romeo Sauber. Saranno ...

F1 - Test Ungheria 2018 oggi (1° agosto) : orario d’inizio e come seguirli in tv e tempo reale : Seconda ed ultima giornata di Test a Budapest (Ungheria) per le monoposto del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Hungaroring i piloti si esibiranno per un day-2 all’insegna degli affinamenti di assetto. La Ferrari, dopo aver volato letteralmente con Antonio Giovinazzi alla guida, vedrà Kimi Raikkonen nell’abitacolo dello SF71H. Il finlandese completerà il lavoro del pilota italiano e sarà interessante annotare i ...

F1 - analisi Test Ungheria 2018 : la Ferrari vola sul giro secco - Red Bull e Toro Rosso pensano all’affidabilità - Mercedes prova le nuove ali : Si è conclusa la prima giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul tracciato di Budapest. Otto ore che ci hanno consegnato un Antonio Giovinazzi (Ferrar) sugli scudi e tanti altri spunti, anche in ottica futura. Diverse scuderie hanno provato novità in vista della conclusione della stagione, altre addirittura hanno iniziato a lavorare pensando al 2019. 1:15.648. Antonio Giovinazzi ha sfruttato le gomme HyperSoft ed è andato a far segnare il ...

F1 - Day-1 Test in Ungheria : Giovinazzi su Ferrari è il più veloce : Il pilota della Rossa chiude col crono record di 1:15.648, con 2"5 secondi di vantaggio su Ericsson, Alfa-Sauber,

Test F1 Ungheria 2018 - giorno 1 : Giovinazzi da record con la Ferrari : Cronaca " La prima mattinata di Test in pista all'Hungaroring ha visto svettare la Ferrari numero 99 di Antonio Giovinazzi, che prima della pausa pranzo si è imposto con il miglior tempo di 1:19.648, ...

F1 - Test Ungheria 2018 : Antonio Giovinazzi fulmine su Ferrari davanti a Ericsson - Hartley e Norris - sesto Ricciardo : La prima giornata di Test riservati alla Formula Uno sul tracciato dell’Hungaroring ha visto all’opera nove scuderie sulle dieci presenti nel Mondiale 2018: la Haas infatti ha preferito evitare questa due giorni in terra magiara. Il più veloce di questo martedì è risultato Antonio Giovinazzi, che oggi si è seduto sul sedile della Ferrari, mentre domani sarà impegnato con l’Alfa Romeo Sauber. Il pilota di Martina Franca ha fatto ...

F1 – Terminata la mattinata di Test in Ungheria : Giovinazzi porta la Ferrari in prima posizione [FOTO] : Il pilota pugliese, oggi al volante della Ferrari, ha firmato il miglior tempo della mattinata precedendo Norris e Latifi E’ la Ferrari di Antonio Giovinazzi la monoposto più veloce al termine della prima mattinata di test a Budapest, il pilota italiano stampa un ottimo 1:19.648 compiendo ben 66 giri. Un riferimento cronometrico arrivato grazie a un set di gomme Soft, con cui il pugliese ha abbassato in maniera significativa il suo ...

F1 - Test Ungheria 2018 (prima giornata) : Antonio Giovinazzi il migliore con la Ferrari nella sessione del mattino : E’ stato Antonio Giovinazzi il più veloce della mattinata ungherese riservata alla prima sessione di Test di Formula Uno sul tracciato dell’Hungaroring. Il pilota di Martina Franca, sulla Ferrari in questo day-1, ha realizzato la miglior prestazione con il tempo di 1’19″648, confermando il grande feeling della SF71H con questo tracciato. La Rossa ha permesso a Giovinazzi di concludere questa prima parte di giornata con un ...

Formula 1 - le immagini dei Test 2018 in Ungheria - Budapest - : Force India e Williams provano le ali conformi al regolamento 2019, Gelael su Toro Rosso i prototipi Pirelli per la prossima stagione. Il Day-1 della Ferrari all'insegna di Giovinazzi LA CRONACA DEL DAY-1 DEI test