F1 | Test Ungheria 2018 oggi 1° agosto | orario d’inizio e come seguirli in tv e tempo

F1 - analisi Test Ungheria 2018 : la Ferrari vola sul giro secco - Red Bull e Toro Rosso pensano all’affidabilità - Mercedes prova le nuove ali : Si è conclusa la prima giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul tracciato di Budapest. Otto ore che ci hanno consegnato un Antonio Giovinazzi (Ferrar) sugli scudi e tanti altri spunti, anche in ottica futura. Diverse scuderie hanno provato novità in vista della conclusione della stagione, altre addirittura hanno iniziato a lavorare pensando al 2019. 1:15.648. Antonio Giovinazzi ha sfruttato le gomme HyperSoft ed è andato a far segnare il ...

F1 - Test Ungheria 2018 : Antonio Giovinazzi fulmine su Ferrari davanti a Ericsson - Hartley e Norris - sesto Ricciardo : La prima giornata di Test riservati alla Formula Uno sul tracciato dell’Hungaroring ha visto all’opera nove scuderie sulle dieci presenti nel Mondiale 2018: la Haas infatti ha preferito evitare questa due giorni in terra magiara. Il più veloce di questo martedì è risultato Antonio Giovinazzi, che oggi si è seduto sul sedile della Ferrari, mentre domani sarà impegnato con l’Alfa Romeo Sauber. Il pilota di Martina Franca ha fatto ...

Formula 1 - le immagini dei Test 2018 in Ungheria - Budapest - : Force India e Williams provano le ali conformi al regolamento 2019, Gelael su Toro Rosso i prototipi Pirelli per la prossima stagione. Il Day-1 della Ferrari all'insegna di Giovinazzi LA CRONACA DEL DAY-1 DEI test

GP d'Ungheria - la Ferrari di Vettel cambia le gomme le due Mercedes tornano in Testa : 40° giro - Si ferma Sebastian, fa un pit stop un po' lento per un problema alla anteriore sinistra e rientra in pista dietro a Bottas che ha fatto due giri veloci sfruttando al massimo la...