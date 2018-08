F1 | Raikkonen spegne l’entusiasmo | “Ferrari velocissima nei test? Non mi interessano i

sportfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il pilota finlandese ha ottenuto ottimi tempi nella seconda giornata diin Ungheria, sottolineando però come non gli interessino più di tanto George Russell è stato il più veloce nella seconda e ultima giornata deidi F1 sul circuito dell’Hungaroring. Il britannico, al volante della Mercedes, ha girato in 1’15″575 precedendo Kimi(1’15″649) e il britannico Jake Dennis (1’17″012) con la Red Bull. Photo4/LaPresse Ottima la prestazione della Ferrari, il pilota finlandese ha stampato un ottimo 1:15.805 con gomma soft, arrivato nonostante condizioni di pista non particolarmente performanti, con asfalto salito quasi a cinquanta gradi nel primo pomeriggio. “Onestamente non mii tempi ottenuti oggi – le parole di– capisco che per i media siano accattivanti, ma non siamo qui per questo, è un ...