F 1 | test Hungaroring - La Mercedes di Russell chiude in testa

F.1 - test Hungaroring - Giorno 1 : Ferrari e Giovinazzi in testa : Non è ancora tempo di relax per gli uomini della Formula 1: sia oggi che domani, infatti, i team sono impegnati sul circuito dellHungaroring per disputare due giorni di Test. Oggi il più veloce in pista è stato Antonio Giovinazzi: litaliano, a bordo della Ferrari SF71H, ha segnato un tempo di 1:15.648 sfruttando la gomme hypersoft. Il suo ritmo è stato comunque buono per lintera giornata e con le supersoft, in mattinata, ha migliorato di sette ...