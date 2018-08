meteoweb.eu

: Estate: pesce allevato in tavola, è l’anno dell’orata - Barcellonameteo : Estate: pesce allevato in tavola, è l’anno dell’orata -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Arriva l’e crescono i consumi dinelle tavole degli italiani dove sempre più spesso trovano posto le specie di allevamento. Protagonista dei menu delle vacanze, in particolare, sarà l’orata con una produzione aumentata in un solo anno di oltre il 25%. E’ quanto fa sapere l’Associazione Piscicoltori Italiani aderente a Confagricoltura, nel precisare che la produzione nazionale dell’orata e’ passata dalle 7600 tonnellate del 2016 alle 9500 tonnellate del 2017; un trend positivo che si confermerà anche nel 2018, anche se ilpiùin Italia resta la trota, con 35.100 tonnellate prodotte nel 2017. Un comparto che detiene la leadership in Unione Europa come genuinità e sicurezza delle produzioni. “I nostri allevamenti – spiega il presidente dell’Associazione Pier Antonio Salvador – seguono criteri rigorosi ...