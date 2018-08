Estate e musica live | i concerti speciali di agosto

Tuffo nel passato - quinto episodio. Estate 2002 : un’Estate Mondiale nello sport e nella musica : Estate 2002. L’Estate del Mondiale nippo-coreano, che in noi italiani ha suscitato tanti rimpianti a causa dell’arbitraggio di Byron Moreno nella fatale sfida valida per gli ottavi di finale contro i padroni di casa della Corea del Sud (2-1 il risultato finale), e che vede vincitore il Brasile di un super Ronaldo (quinto Mondiale vinto dai verdeoro nella loro storia, ancora oggi record imbattuto). Un Ronaldo che lascia l’Inter per unirsi al ...

L'Estate sotto il cielo di Montefalco - Dalla Fuga del Bove alla musica live - tutto il programma : Per quanto riguarda gli spettacoli dei quartieri, il tema di questa edizione sarà Astri e metalli ". La Fuga del Bove , l'attesa sfida che vedrà gareggiare i bovi dei quattro quartieri di Montefalco ...

La settimana più calda dell’Estate? Rispondiamo con piatti alla birra - musica e moda. : Il connubio estate-birra è da sempre una piacevole abitudine nelle giornate assolate di mare o nelle serate più fresche in una città che stenta a svuotarsi e se c’è anche della buona di musica, direi che abbiamo descritto la serata ideale per molti! Se poi un’ottima birra incontra degli ingredienti sapientemente “maneggiati”, il palato di molti intenditori (ormai tutti ne capiscono di cibo e di birra…) può ...

Tormentoni Estate 2018 : Le Hits musicali del momento [Video e Titoli Mp3] : Download Mp3 e Video Tormentoni musicali dell’Estate 2018. Oltre 10 canzoni da ascoltare a tutto volume per tutta l’Estate in spiaggia Ecco l’elenco dei Tormentoni musicali dell’Estate 2018 da ascoltare a tutto volume Come ogni Estate che si rispetti i vari Tormentoni musicali faranno da colonna sonora alla nostra Estate e se La Macarena del […]

Tormentoni Estate 2018 : Le Hits musicali del momento [Video e Titoli Mp3] : Download Mp3 e Video Tormentoni musicali dell’Estate 2018. Oltre 10 canzoni da ascoltare a tutto volume per tutta l’Estate in spiaggia Ecco l’elenco dei Tormentoni musicali dell’Estate 2018 da ascoltare a tutto volume Come ogni Estate che si rispetti i vari Tormentoni musicali faranno da colonna sonora alla nostra Estate e se La Macarena del […]

L'Estate niscemese entra nel vivo con spettacoli - musica - sport e concerti : entrano nel vivo le manifestazioni delL'estate niscemese 018 che l'Amministrazione comunale diretta dal sindaco Massimiliano Conti ha programmato tramite l'assessorato allo sport turismo e spettacolo ...

Salemi - un'Estate piena di musica e ad agosto torna la Sagra della Busiata. Il programma : Con il concerto di Annalisa in piazza Alicia per il 'Bye Bye Tour 2018', previsto per le 21.30 di sabato 28 luglio, entra nel vivo il cartellone degli eventi 'Salemi d'Estate' , messo a punto dall'...

Tuffo nel passato : l’Estate 2001 in musica è nel segno dei Rossi : Estate 2001. Un’estate per certi versi storica, considerando i fatti di attualità che la caratterizzano: inizia con gli scontri del G8 di Genova e termina con l’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 Settembre, che segna per molti studiosi di storia contemporanea l’inizio di una nuova era, quella della lotta al terrorismo. Nello sport, è l’estate della Roma che vince il terzo scudetto della sua storia, a 18 anni dal secondo, ...

Elettra Lamborghini e la sua Estate in musica : Elettra Lamborghini e la musica: un rapporto occasionale che si sta rivelando qualcosa di serio. La sexy ereditiera (nipote del celebre Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica) sta seguendo, più o meno consapevolmente, le orme della collega Paris Hilton, a cui viene spesso paragonata: dopo essersi fatta strada nel mondo del reality (tra Super Shore e Riccanza, passando per la versione spagnola del Grande Fratello ...

Wind Tre e Radio Bruno in tour per un’Estate piena di musica : Dopo le tappe di Cesenatico, Mantova e Carpi, il tour arriva oggi, 23 luglio a Cremona, tra le architetture medievali di Piazza del Duomo, dove si esibiranno numerosi, importanti artisti, tra cui Francesca Michielin, Noemi, i Nomadi...

Martedì d'Estate. Musica - incontri - visite guidate e mercatini per il centro storico di Faenza : 'La mangeria' propone cena all'aperto e spettacoli con la Musica dal vivo del Trio Italiano. Al Caffè delle rose si esibirà la scuola di ballo One Y Dos. Infine, al Bioromance arrivano le atmosfere ...

Terza settimana di Marghera Estate 2018. La manifestazione entra nel vivo con quattro serate dedicate alla musica e ancora alla Lirica : Marghera Estate 2018 da martedì 17 a venerdì 20 concerti e Lirica per tutti in piazza Mercato dalle 19 con il cibo, dalle 21 con gli spettacoli Terza settimana di Marghera Estate 2018. La manifestazione entra nel vivo con quattro serate dedicate alla musica e ancora alla Lirica. La settimana del 17 luglio inizia con i Rock Blues ...

Con 'Zero Festival' grande musica e cabaret per l'Estate di Pianezza : Al via a Pianezza , TO, , in Via Torino 29/B presso l'area spettacoli 'Vertigo' la Sesta Edizione dello 'Zero Festival Beer', affermata kermesse divenuta con successo parte integrante del circuito ...

Pula Dimensione Estate : musica - spettacoli e cultura animeranno le vie del centro : Un cartellone, tra i più interessanti degli ultimi anni, al cui interno si contano circa 60 serate tra musica, teatro e spettacoli. Si tratta di un impegno finanziario importante da parte del Comune ...