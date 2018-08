Estate | al via ' spiagge sicure' | murales con Salvini vu cumprà nel Messinese

Al via la settimana più calda da inizio Estate : Previsti picchi di 36-38 gradi nei fondovalle alpini, in pianura Padana, nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole. In particolare, il caldo notturno si intensificherà.

Estate - AIDAA : le regole per viaggiare sicuri con il cane in auto : “E’ scattato ieri – rileva l’associazione animalista AIDAA – l’esodo con un weekend da bollino rosso in concomitanza con l’inizio della settimana più calda dell’Estate. Sono circa un milione le famiglie che nel fine settimana si sono messe in viaggio verso le località turistiche con il proprio cane (o gatto) al seguito“. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ricorda alcuni ...

Meteo - via alla settimana più calda dell’Estate : sole e temperature roventi ovunque : Un doppia fase di anticiclonica di origine africana porterà per i prossimi giorni sole ovunque sulla Penisola italiana ma soprattutto caldo intenso e temperature con picchi a 36-38 gradi che non si abbasseranno mia sotto i 22-24 gradi neanche di notte.Continua a leggere

Campello - da lunedì al via "Sere d'Estate 2018" : L'evento, fortemente voluto dall'amministrazione stessa, si è sempre distinto per la proposta culturale finalizzata ad una sempre crescente qualità degli spettacoli. Anche quest'anno, come nelle ...

Al via EricEstate. Circa ottanta gli appuntamenti in programma - tra cinema - jazz... : Al via Ericestate. Circa ottanta gli appuntamenti in programma, tra cinema, jazz, spettacoli per ragazzi, street art, concerti pop, incontri, conferenze, musica classica. Il cartellone - che interesserà, da luglio a settembre, lo storico borgo medievale ma anche il lungomare ...

ASSESSORATO CULTURA - 'Ferrara Estate in via Bologna' : spettacoli il 2 - 5 - 9 - 12 e 16 agosto al Centro sociale Rivana Garden - via G.Pesci 181 - Ferrara - : IL PROGRAMMA: , tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15, : - Giovedì 2 agosto - Compagnia Filodrammatica Mirabellese "Al pendolar" di V. Occhiali Una compagnia nata nel 1962, composta di circa ...

Vacanze - Coldiretti : quest’Estate 1.5 milioni di turisti in viaggio con il camper in Italia : Sono circa 1,5 milioni i turisti in viaggio quest’estate con il camper in Italia dove la produzione ha fatto registrare un aumento record del 16% nel primo semestre del 2018. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del primo grande esodo estivo sulla base dei dati dell’APC – Associazione Produttori Caravan e camper, secondo cui circa 800.000 Italiani e 700.000 stranieri hanno scelto questa tipologia di vacanza ...

EDOARDO VIANELLO/ Un'altra Estate di concerti italiani (Techetecheté) : EDOARDO VIANELLO, un mese fa il traguardo degli 80 anni per il cantante che sarà omaggiato nello speciale di Rai Uno nel prime time di oggi. (Techetecheté)(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:23:00 GMT)

Migranti - contropiano di Salvini : entro l'Estate via la protezione umanitaria - detenuti via dall'Italia - Cie uno per regione : "Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina". Matteo Salvini boccia la proposta della Commissione Europea sull'immigrazione (6mila euro per ogni migrante accolto) e prepara il suo 'contropiano'. E' un decreto, al Viminale i tecnici ci stanno lavorando e sperano di sfornarlo per l'estate. Tre i punti cardine: via la protezione umanitaria istituita dal primo governo Prodi nel '98; rispedire nei paesi ...

Licia Colò / Al via le riprese di "Niagara" : "In questa calda Estate sto lavorando al freddo" (Furore) : Protagonista della prima puntata di Furore, Licia Colò è attualmente impegnata nelle riprese di Niagara, il programma dedicato alla natura in onda dal prossimo settembre su Raidue(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:05:00 GMT)

Fumetti. Al via la IX edizione di "Un'Estate Diabolika" - per tutti gli appassionati Diabolik ed Eva : Il giorno martedì 28 agosto sarà presente Manlio Truscia, autore di numerose copertine di 'Nero su Nero' che presenterà: 'Remolik il dolore del ban', graphic novel: tra fanta politica e fumetto.

Laterza #cittàperta : al via Laterza Estate! : "SIPARIO A CORTE" Ricco e importante anche il calendario di "Sipario a Corte" che proporrà spettacoli teatrali volti a favorire lo sviluppo di un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un ...

Estate - viaggi & salute : i consigli degli esperti per i kit d’emergenza : L’Estate e sinonimo di vacanze e viaggi: sono tante le cose da mettere in valigia, e tra queste, non devono mancare i farmaci, sia per le terapie croniche, ma anche per la prevenzione. Ecco qualche consiglio a cura della Società Italiana di Farmacologia. Innanzitutto un farmaco va sempre conservato in un luogo fresco ed asciutto, a temperature non superiori ai 24°C. Preferire le formulazioni solide a quelle liquide, in quanto, in generale, ...

TV - RAI2 : viaggio nelle Marche con “Sereno Variabile Estate” : viaggio nelle Marche con “Sereno Variabile Estate” in una delle più rinomate località turistiche della costa della provincia di Ancona. Protagonista della puntata in onda domenica 22 luglio, alle 13.45, su RAI2, sarà infatti Senigallia, famosa per la sua Spiaggia di Velluto, tredici chilometri di sabbia dorata e finissima, morbida e lieve al tatto. proprio come un velluto. Accompagnati in tour da Osvaldo Bevilacqua, si visiterà uno stabilimento ...