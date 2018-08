Estate “a singhiozzo” | tra caldo e sbalzi termici ecco i vantaggi di una corretta

meteoweb.eu

: Estate a singhiozzo: la pioggia irrompe sulla città. Video - CampobassoWebIt : Estate a singhiozzo: la pioggia irrompe sulla città. Video - lucaalemanno1 : @virginiaraggi @MontanariPin Se d’estate i cassonetti si svuotano a singhiozzo perchè il personale AMA è tutto in f… - CittadiSalerno : ESTATE A SINGHIOZZO -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Quella del 2018 è un’capricciosa, con continuiclimatici che portano su e giù la colonnina di mercurio del termometro: sole,, umidità e afa lasciano spazio ad improvvisi e intensi acquazzoni causando un temporaneo abbassamento delle temperature prima di ritornare ciclicamente al più classico clima stagionale.di temperatura che non fanno bene al nostro corpo, messo a dura prova oltre che dalle instabili condizioni climatiche anche dai continui passaggi da ambienti caldi a luoghi resi più freschi dall’aria condizionata, spesso rigenerante nelle giornate più torride, ma al tempo stesso trappola per la nostra salute e – in particolare – per l’apparato respiratorio. In questo scenario un valido aiuto per contribuire a mantenere il benessere del nostro organismo può arrivare dall’acqua. Una buona idratazione contribuisce infatti da un lato a mantenere ...