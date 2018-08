Equitazione | Longines Global Champions Tour 2018 | Alberto Zorzi prova a prendersi Londra

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi abbatte il muro di Berlino! Splendida vittoria per l’azzurro davanti all’idolo di casa Christian Ahlmann : Alberto Zorzi abbatte il muro di Berlino. Strepitosa vittoria per il fuoriclasse italiano, che fa suonare l’inno di Mameli in Germania nella dodicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018 con una prestazione sensazionale in sella a Fair Light van T Heike, con il quale da alcuni mesi ha ritrovato un’alchimia perfetta, entrando in piena corsa per la vittoria della competizione. Zorzi è stato letteralmente dominante con due ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : la pattuglia tedesca punta a dominare a Berlino. L’Italia schiera Zorzi - De Luca e Gaudiano : Tappa tedesca per il Longines Global Champions Tour 2018, che ha ormai superato il giro di boa e si avvia verso il rush finale. I migliori interpreti mondiali del salto ostacoli sono pronti a darsi battaglia a Berlino, nel dodicesimo appuntamento di una competizione che finora ha messo in evidenza il talento del britannico Ben Maher, in testa alla classifica generale davanti all’australiana Edwina Tops-Alexander e all’olandese Harrie ...

Equitazione - la città di Roma ospiterà a settembre la 15ª tappa del Longines Global Champions Tour 2018 : Nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi ”Pietro Mennea” si terrà la quindicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018 Il grande spettacolo del salto ostacoli torna a Roma, dove dal 6 al 9 settembre nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi ”Pietro Mennea” si terrà la quindicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018, prestigioso circuito internazionale che vede in gara le migliori ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi splendido terzo a Chantilly! Nicola Philippaerts in trionfo davanti a Daniel Deusser : Alberto Zorzi torna a brillare a Chantilly, dove è andata in scena l’undicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Il fuoriclasse italiano è salito sul terzo gradino del podio nel Gran Premio francese, grazie a due percorsi netti in sella a Contanga, con il quale ha fermato il cronometro nel barrage sul tempo di 38”63. Una prestazione superba, che ha consentito all’azzurro di conquistare il terzo podio nel LGCT 2018, dopo ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Sameh El Dahan pesca il jolly e trionfa a Parigi! De Luca e Zorzi fuori dalla top ten - Ben Maher si riprende la vetta : Una grande sorpresa ha contraddistinto la tappa di Parigi del Longines Global Champions Tour 2018. A trionfare è stato l’egiziano Sameh El Dahan, che in sella a Suma’s Zorro ha realizzato la gara della vita con due percorsi netti e un barrage velocissimo in 36”32, che gli ha consentito di concludere la prova in trionfo davanti al pubblico parigino. El Dahan è riuscito a lasciarsi alle spalle il fenomeno emergente irlandese Bertram ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca in cerca di gloria a Parigi - ma il plotone francese fa paura : Dieci cavalieri pronti a far suonare la Marsigliese. La Francia si presenta con una pattuglia nutrita e formidabile in occasione della tappa di Parigi, decimo appuntamento del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 5 e sabato 7 luglio. Kevin Staut, Roger-Yves Bost e Simon Delestre saranno i punti di riferimento di una squadra di altissimo spessore tecnico, intenta ad esaltarsi davanti al pubblico di casa con la ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi secondo a Monaco! Trionfa l’irlandese Shane Breen : Spettacolare Alberto Zorzi nel Principato di Monaco, nella nona tappa del Longines Global Champions Tour 2018. L’azzurro ha sfiorato la vittoria a Montecarlo, giungendo secondo al termine di una prova sensazionale a meno di due decimi dal vincitore. Zorzi ha piazzato due straordinari percorsi netti in sella a Fair Light van T Heike, chiudendo il barrage in 35”72 e giungendo ad un passo dall’irlandese Shane Breen, che ha pescato il ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : parterre de rois a Montecarlo. L’Italia ci prova con Bucci - Gaudiano e Zorzi : Una parata di stelle si appresta a scendere in pista in occasione della nona tappa del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena nel Principato di Monaco con gran parte dei maggiori interpreti internazionali del salto ostacoli. L’Italia non è riuscita finora ad essere protagonista ad alti livelli nella competizione, ma schiererà tre pezzi da novanta per provare a conquistare un piazzamento di prestigio in uno dei circuiti di ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Nicola Philippaerts domina a Cascais nel tripudio belga - sesto Piergiorgio Bucci : Una vera e propria apoteosi belga si è materializzata a Cascais, in Portogallo, dove è andata in scena l’ottava tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Nicola Philippaerts ha trionfato nella gara lusitana, esercitando un autentico dominio nel barrage, concluso in 39”57 in sella ad H&M Harley vd Bisschop, con due percorsi netti e un divario abissale su tutti i suoi avversari. Philippaerts ha sopravanzato pertanto il connazionale ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Peder Fredricson trionfa a Cannes davanti a Harrie Smolders - fuori dalla top ten Bucci e Zorzi : Lo svedese Peder Fredricson trionfa a Cannes, in Francia, settima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Lo scandinavo, campione europeo in carica, ha realizzato due fantastici percorsi netti in sella a Hansson WL, chiudendo il barrage in 38”05 e distanziando l’attuale leader del FEI ranking di salto ostacoli, l’olandese Harrie Smolders, tornato in grande spolvero e abile nel piazzarsi in seconda posizione in 38”46 in sella ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Ben Maher trionfa a Saint Tropez! Decimo Alberto Zorzi. Edwina Tops-Alexander leader della generale : Trionfo britannico a Saint Tropez (Francia), nella sesta tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Ben Maher ha conquistato la vittoria nel Longines Grand Prix, realizzando due percorsi netti in sella a Winning Good e infliggendo distacchi siderali agli avversari nel barrage, completato in 37″44, quasi un secondo meglio rispetto al colombiano Carlos Enrique Lopez Lizarazo, secondo in 38″41 in sella ad Admara 2. Terza piazza, ...