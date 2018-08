ENI | via libera Piano di Sviluppo per scoperte Area 1 offshore Messico

Prevalgono le vendite per il settore viaggi e intrattENImento - -1 - 10% - : Teleborsa, - Si muove in territorio negativo il comparto viaggi e intrattenimento, che è peggiore dell'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 40.840,14 in calo ...

TrENI senza aria condizionata : cronaca di viaggi da bestie. con allerta per caldo : I bambini e gli anziani sono quelli che fanno più pena, sui Treni regionali senza aria condizionata che si incontrano in questi giorni sui binari della Liguria . Appena sali lo capisci dai loro ...

TrENI - tagliate le tariffe sovraregionali. Via libera ai rimborsi per gli abbonati : Raggiunto l’accordo per il periodo da ottobre 2017 a oggi. Ancora in corso le trattative relative ai precedenti 5 anni

Previsioni Meteo Europa : super caldo sulla PENIsola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

RAI 1 * VIAGGIO NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provENIenti da tutto il mondo dialogare e pregare con ... : ... il bilancio dell'incontro del Papa e i leader delle Chiese cristiane a Bari; i cinquant'anni della Humanae Vitae, la discussa enciclica di Paolo VI; il rapporto fra scienza e fede nelle interviste ...

RAI 1 * VIAGGIO NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provENIenti da tutto il mondo dialogare e pregare con Papa Francesco - : ... regia di Nicola Vicenti, accende i riflettori su Rai1, lunedì 30 luglio alle ore 00.25, sull'anteprima di Roma che, l'11 e il 12 agosto prossimi, vedrà giovani provenienti da tutto il mondo ...

Alcamo - al via la rassegna letteraria L'Araba FENIce : musica - letteratura - teatro... : Agosto pieno di concerti, incontri, teatro e mostre en plein air. Torna per l'edizione 2018 la rassegna Artisti per Alcamo - L'ArabaFenice, che dal 26 luglio al 31 agosto proporrà appuntamenti ...

TrENItalia si aggiudica gara da Regione Valle d'Aosta per servizio ferroviario regionale : Trenitalia si è aggiudicata la gara bandita dalla Valle d'Aosta per l'affidamento del servizio di trasporto regionale su ferro per un periodo di 5 anni , prorogabile di ulteriori 5, e per un importo ...

SENIgallia : 'La cambiale di matrimonio' dà il via alla lirica in Piazza Garibaldi : ... a inaugurare il primo dei tre spettacoli dedicati alla musica lirica inseriti all'interno della rassegna "Filanda Festival", in Piazza Garibaldi. L'appuntamento è per domenica 29 luglio, alle ore 21,...

Cooperazione : Somalia - al via prima inchiesta su pratica mutilazioni gENItali femminili : ... che colpisce il 98 per cento delle donne e delle ragazze somale, una percentuale che rappresenta, secondo le stime delle Nazioni Unite, il tasso più alto registrato nel mondo. , Res,

Fiamme sulla linea ferroviaria TirrENIca - traffico interrotto : Il traffico dei treni è stato sospeso da Ferrovie proprio su richiesta dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di spegnimento

Zamparini : 'Gnahoré voleva andar via. Puscas? Non ci svENIamo' : Il calcio è uno sport fatto di valori, in Inghilterra non succedono cose del genere. Telefono smarrito da Ceravolo ? Gli avvocati prenderanno i tabulati. Sicuramente passeremo dalla giustizia ...

Sicilia : al via i 'TrENI storici del gusto' : Palermo, 25 lug. , AdnKronos, Da sabato 28 luglio, fino a dicembre 2018, in calendario oltre 50 corse di treni d'epoca che percorreranno le più suggestive linee ferroviarie della Sicilia. Il primo ...