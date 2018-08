Enel fa 2 miliardi di utili spinta dalle rinnovabili Via al piano di cessioni

ilgiornale

: Successo per @EnelGroupIT : l'utile del semestre raggiunge 2 miliardi @starax - lamescolanza : Successo per @EnelGroupIT : l'utile del semestre raggiunge 2 miliardi @starax - Parmigiani_S : Enel, a 2 miliardi l’utile nel semestre. Le rinnovabili spingono la crescita -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Obiettivi 2018 confermati perche ha stabilito un nuovo record nell'ambito delle, 3,4 GW di nuova capacità rinnovabile messi in rete, in tutto il mondo, in dodici mesi,. Lo ha ...