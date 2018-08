Emmerson Mnangagwa | presidente uscente e membro dell’ex partito di Mugabe | ha vinto le

C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nella città di Bulawayo : C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nello stadio della città di Bulawayo. Mnangagwa – che è presidente dal novembre 2017 quando prese il posto di Robert Mugabe – non è stato ferito nell’esplosione, di cui The post C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nella città di Bulawayo appeared first on Il Post.