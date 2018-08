Economia - più collaborazione Roma-Parigi : 13.22 I ministri economici di Italia e Francia "hanno concordato di dare priorità al lavoro sul completamento di tutti gli aspetti dell'Unione bancaria e alla creazione di un bilancio dell'area euro per garantire una maggiore stabilizzazione e convergenza nell'area". E' quantro si legge in una nota congiunta, dopo l'incontro a Roma fra il ministro dell' Economia Tria e il suo omologo francese Le Maire. Più stretta collaborazione in vista ...

Americani più ottimisti sul futuro dell' Economia - sale indice di fiducia in luglio : Americani più ottimisti in luglio sullo stato dell'economia . L' indice sulla fiducia redatto mensilmente dal Conference Board , gruppo di ricerca privato, è salito a 127,4 punti dai 127,1 punti di giugno, dato rivisto da 126,4 punti,. L' indice si è ...

Un’Economia italiana più aperta e internazionale? Ri-partiamo dai territori : "In Italia si sta bene, in Italia si sta male...si sta bene si sta male si sta come si sta" era il ritornello di una canzone dell'attore Paolo Rossi di diversi anni fa. Ma insomma quanto è attrattivo il nostro Paese dal punto di vista economico? Quanto si sta bene o si sta male?Dibattito riacceso in questi giorni alla luce dei primi provvedimenti del governo volti a rendere più "responsabile" l'utilizzo delle agevolazioni da parte ...