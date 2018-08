Economia | Berlusconi a ' Il Mattino' | con i grillini il Sud resterà senza lavoro

Migranti ed Economia : incontro tra Berlusconi e Salvini : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini ha incontrato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi . I due si sono incontrati a Milano nel corso di questo pomeriggio. Il vertice è stato definito '...

Emilio Fede : "Berlusconi è preoccupato per la nostra Economia. La Lecciso? Non riuscirei neanche a prenderci un caffè" : "Ho sentito da poco Berlusconi, è preoccupato per la nostra economia": questo ha dichiarato Emilio Fede ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. L'ex direttore del Tg 4 ha anche parlato dell'amicizia tra Francesca Pascale e Loredana Lecciso: "Con la Lecciso - ha affermato - non riuscirei nemmeno a prendere ...

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

