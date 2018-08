Ecco i parchi più belli d’Italia nel 2018 | vincono Villa Revedin Bolasco e Villa

fanpage

: Le immagini del Parco Più Bello d'Italia 2018 (cat. parchi pubblici): Villa Parco Bolasco a Castelfranco Veneto (TV… - ilparcopiubello : Le immagini del Parco Più Bello d'Italia 2018 (cat. parchi pubblici): Villa Parco Bolasco a Castelfranco Veneto (TV… - MarcoOrlandi67 : RT @ilparcopiubello: Ecco i vincitori del Concorso 2018: Villa Parco Bolasco a Castelfranco Veneto (TV) e Villa Torrigiani a Camigliano (Ca… - IlDeutschItalia : RT @ilparcopiubello: Ecco i vincitori del Concorso 2018: Villa Parco Bolasco a Castelfranco Veneto (TV) e Villa Torrigiani a Camigliano (Ca… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Sono ufficiali i nomi dei due vincitori della XVI edizione del concorso “Il Parco Più Bello d'Italia”. Si tratta dia Castelfranco Veneto in provincia di Treviso per la categoriapubblici eTorrigiani a Camigliano in provincia di Lucca per quanto riguarda gli spazi verdi privati.