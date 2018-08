“È il figlio di Vasco” Davide | classe 1986 | arriva in tv | il debutto è decisamente trash

caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 agosto 2018)Rossi è nato il 24 aprileed è ildel noto cantautore Vasco. È un attore italiano, è alto 175 centimetri e ha esordito nel mondo dello spettacolo sul piccolo e sul grande schermo. Il giovanevip ha recitato in mini serie come ”Provaci ancora prof 2”. Ma è al cinema cheha fatto le sue prime comparse. Un papà, ovviamente non convenzionale quello diMa, aveva detto l’attore e dj al Corriere della Sera, mai assente: ‘’Ho sempre considerato un valore essere cresciuto con una ragazza madre (Stefania Trucillo, ndr). Ma lui c’è sempre stato, e non solo per telefono. Mi ha ascoltato ogni volta che ero in crisi, mi ha richiamato tutte le volte che trovava un mio messaggio in segreteria, perché ai tempi il telefono lo teneva perennemente spento, solo adesso lo lascia acceso e squilla. Non mi ha mai fatto mancare niente’’. Vasco ha ...