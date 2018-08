e-Call | la chiamata d’emergenza salvavita Commissione UE | “2 500 vittime in meno”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Dal primo aprile scorso è obbligatorio dotare le auto nuove di dispositivi per lad’emergenza, la cosiddetta e-. Su quelle di immatricolazione precedente, nonostante non sia obbligatorio come per le nuove, si possono invece montare appositi kit universali facilmente installabili, che costano tra i 100 e i 150 euro. L’epuò essere sia pubblica (come accade in Europa, dove laè effettuata verso il 112, il numero unico di emergenza europeo) che privata, ovvero gestita direttamente dai costruttori. Si tratta di un dispositivo molto utile in caso di incidente, specie se il conducente è immobilizzato o impedito nel chiamare aiuto. Ma se così non fosse lapuò essere fatta manualmente (premendo un pulsante, grazie ad una SIM integrata) anche da lui o da altri passeggeri, permettendo al 112 di ricevere info utili come la posizione gps del veicolo, ...