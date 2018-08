Drew | Alicia e Winona | ieri style icon | e oggi?

vanityfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Giovani, carine e molto occupate. Si può parafrasare il titolo di un film cult degli anni ’90 per raccontare l’astro di tre dive indiscusse di quel decennio:Silverstone,Barrymore eRyder, attrice che, tra l’altro, di quella pellicola era una delle protagoniste. In quegli anni erano loro a tenere banco non solo per le loro doti – più o meno discusse – artistiche ma soprattutto per la capacità di essere un faro per le ragazze dell’epoca in quanto a stile. LEGGI ANCHETrend: dagli anni Novanta con furoreSilverstone è sicuramente ricordata per quel look preppy esibito nel film Ragazze a Beverly Hills (Clueless nella versione originale) ma, al di là degli abiti di scena, la star simbolo dell’ultimo decennio del secolo scorso rimane nella memoria per gli outfit resi immortali nei tre video degli Aerosmith – Crazy, Cryin e Amazing – molto simili a quelli ...