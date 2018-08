Dopo 44 anni il Nobel per la Matematica torna in Italia

Dopo 20 anni una cameriera restituisce i soldi rubati alla proprietaria del ristorante (con gli interessi) : "Sono passati 20 anni, ma mi sento ancora tanto in colpa. Mi dispiace se ti ho rubato quei soldi". Questo il messaggio di scusa inviato da un'ex cameriera alla proprietaria del ristorante messicano El Charro della città di Tucson, accompagnato da 1.000 dollari in contanti. "Una persona che lavorava con me mi ha spinto a intascare quei soldi. Non so per quale stupida ragione, ma l'ho fatto", ha continuato la donna. E ha concluso con queste ...

Tre sorelle in Russia uccidono il padre Dopo anni di torture e abusi sessuali : "Lo odiavamo e l'unica cosa che volevamo era che scomparisse per sempre" hanno confessato le tre sorelle Kristina, Angelina e Maria, protagoniste dell'assassinio del padre Mikhail Khachaturyan, avvenuto a Mosca dopo anni di torture e abusi sessuali. Come riporta il Dailymail, da anni l'uomo, eroinomane legato alla mafia russa, abusava di loro, ne controllava ogni movimento attraverso un sistema di videosorveglianza e impediva loro di andare a ...

Alessio Figalli ha vinto il Nobel per la matematica/ Medaglia Fields a un italiano Dopo 44 anni : Alessio Figalli ha vinto il Nobel per la matematica, è il professore ordinario al politecnico di Zurigo a vincere la Medaglia Fields: il secondo italiano dopo 44 anni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:36:00 GMT)

Strage di Bologna : 38 anni Dopo una programmazione dedicata in tv e alla radio : Stazione centrale di Bologna, 2 agosto 1980, ore 10.25. Nella sala d’aspetto di seconda classe , contenuta in una valigia abbandonata, una bomba di inaudita potenza esplode investendo persone e cose, compreso il treno Ancona – Chiasso, in sosta al binario 1: 85 i morti, oltre 200 i feriti. Da quel giorno, tra depistaggi e processi, sono passati 38 anni e proprio alla vigilia dell’anniversario, dopo le rogatorie in Svizzera, arrivano ...

Ondata di caldo record in Europa - tonnellate di pesci morti e divieti di balneazione : Dopo gli incendi e i danni all’agricoltura - ecco gli effetti disastrosi su persone e animali : L’Ondata di caldo che sta stringendo in una morsa grandi fasce dell’Europa è già responsabile di devastanti incendi e perdite delle colture. Ora i pesci d’acqua dolce potrebbero essere le prossime vittime. Alcune aree in Germania stanno soffocando nel caldo con 39°C. Fiumi come il Reno e l’Elba hanno assorbito così tanto calore che i pesci stanno cominciando a soffocare. Ad Amburgo, le autorità hanno raccolto dai laghetti almeno 5 tonnellate di ...

Bobby Solo fa pace con la figlia Dopo 15 anni. Abbraccio e duetto : Quell'Abbraccio che tanto desiderava è finalmente arrivato: dopo anni di incomprensioni e litigi, Veronica Satti e suo padre, il cantante Bobby Solo, hanno fatto pace. Il chiarimento che la giovane, ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato in rampa di lancio! Italia all’assalto dei 400 misti dieci anni Dopo Alessia Filippi : Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo titolo azzurro nei 400 misti donne con la vittoria a Debrecen di Alessia Filippi alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino. Era il periodo dei costumi gommati, del finto dualismo Pellegrini-Filippi, l’immediata vigilia dell’appuntamento cinese e poi dei Mondiali di Roma che Alessia Filippi avrebbe vissuto da assoluta protagonista (ma nel mezzofondo) a casa sua. Due lustri più tardi ci prova ...

