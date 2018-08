Doping | udienza appello per Joao Pedro

Doping : ad agosto l’udienza d’appello per Joao Pedro : La Seconda Sezione del TNA ha inserito, nella sessione di udienze del 1° agosto 2018, alle ore 11.30, la discussione del procedimento che riguarda João Pedro Geraldino Dos Santos Galvão (tesserato FIGC) – Appello Procura Nazionale Anti Doping .L'articolo Doping : ad agosto l’udienza d’appello per Joao Pedro sembra essere il primo su CalcioWeb.

Doping - ufficiale il deferimento di Magnini : udienza il 12 luglio. Il nuotatore : 'Devo difendermi non sarò a Pechino Express' : Il due volte campione del mondo è stato deferito per Doping e dovrà comparire il mese prossimo dinanzi al Tribunale nazionale anti Doping di Nado Italia.

Nuoto - Filippo Magnini e l’udienza al Tribunale Anti Doping . Spuntano le intercettazioni : “Vediamoci in autostrada - portami i funghi” : È stata fissata la data del l’udienza di Filippo Magnini davanti alla prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping. Il 12 luglio (ore 14.00) il due volte Campione del Mondo dei 100 metri dovrà presentarsi per rispondere dei capi di accusa: consumo o tentato consumo di sostanze dopanti, favoreggiamento, somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata. Il TNA ha richiesto una squalifica di ben 8 anni per il nuotatore che si è ...

Caso Doping Magnini : udienza fissata per il 12 luglio : Filippo Magnini dovrà rispondere davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping delle accuse che potrebbero portarlo alla squalifica E’ stata fissata per il 12 luglio alle 14 l’udienza davanti alla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping, Tna, di Filippo Magnini per il quale è stata chiesta una squalifica di 8 anni. Il calendario delle udienze stabilito dalla prima sezione del Tna per il mese di luglio 2018: 2 ...