: Donut County in arrivo per il mese prossimo su PS4, PC e iOS #DonutCountry - Eurogamer_it : Donut County in arrivo per il mese prossimo su PS4, PC e iOS #DonutCountry - LorenzScalz93 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Lo sviluppatore Ben Esposito hanno annunciato la data di lancio del loro, riporta Eurogamer.Il gioco è atteso per il 28 agosto per PC, PlayStation 4 e iOS tramite App Store. Il listino indica 12,99 dollari per PC, Mac e PS4 mentre per iOS, su mobile, costerà solamente 4,99 dollari. Possiamo aspettarci una conversione 1:1 per quanto riguarda l'euro.I preorder sono partiti già da ora su PS4, se prenoteremo il gioco sulla macchina Sony potremo usufruire di uno sconto del 20% sull'acquisto ed in aggiunta avremo anche uno speciale tema dinamico.Read more…