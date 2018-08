Domeniche gratis nei musei | Schmidt | Giusto cambiare | per gli Uffizi penso a

Bonisoli : 'Aboliamo le Domeniche gratis nei musei' : La notizia è dell'ultim'ora ma sta già scatenando un vespaio di polemiche nel mondo della cultura e non solo. Infatti stamane, durante una visita alla Biblioteca Nazionale di Napoli, il Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ha affermato di voler abolire le domeniche gratis nei musei, iniziativa che era stata assunta dal precedente governo, per la precisione dall'allora Ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini, il quale replica ...

Marrocco (FI) : Musei - Domeniche gratis solo per residenti : Roma – “C’e’ una via di mezzo fra abolire le domeniche gratis nei Musei o farle diventare a pagamento: consentire l’accesso gratuito ai residenti e far pagare tutti gli altri visitatori”. Lo afferma Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia e membro della Commissione Cultura “Quando il ministro Bonisoli afferma che all’estero non capiscono e non apprezzano questa strategia dell’accesso ...