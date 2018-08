Dl dignità - no al ritorno dell'art. 18 Il M5s vota contro e il Pd attacca : No di governo e maggioranza alla reintroduzione dell'articolo 18 nel caso di licenziamento illegittimo. Il M5S (e la Lega) hanno votato Segui su affaritaliani.it

Dl dignità - Di Maio : 'Ok al ritorno dei voucher - ma nessuno spazio agli abusi' : "Se i voucher possono servire a settori come l'agricoltura e il turismo per specifiche competenze, allora ben vengano". Lo afferma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio presentando le linee guida dei ...

Lavoro : Di Maio - sì a migliorare Dl dignità - no a ritorno Jobs act : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se vogliamo tornare indietro al Jobs act, per me non va bene. Voglio licenziarlo il Jobs act, lo voglio mandare a casa con queste norme. Se invece si vuole migliorare il decreto Dignità il M5S sarà disponibile”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Decreto dignità - il ritorno al passato che scontenta tutti : Il provvedimento è accusato di introdurre più rigidità, di lasciare meno spazio di manovra alle imprese, e dell'incapacità di intercettare i cambiamenti nel mondo del lavoro

Decreto dignità - Di Maio : “Non ci saranno tetti a somministrazione e ritorno dei voucher. Decida il Parlamento” : “Tutte leggende metropolitane” quelle sull’assenza delle coperture per il Decreto dignità, il provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio la cui approvazione è slittata di alcuni giorni perché, come spiegato dallo stesso leader M5s, mancano “alcune bollinature“. Rispetto alla bozza circolata alcuni giorni fa, però, il testo sta perdendo pezzi: Di Maio, intervenendo dal palco del Festival del ...

Decreto dignità - i consulenti del lavoro contro il governo : “È un ritorno al passato. Si riduce la possibilità di assumere” : “La reintroduzione dalla causale è un ostacolo. Si torna indietro di 15 anni. E il rischio è che si blocchino le assunzioni”. I consulenti del lavoro sono, sostanzialmente, tutti d’accordo: sulle novità in tema di lavoro che dovrebbero entrare nel cosiddetto “Decreto dignità” voluto dal governo M5s-Lega, in particolare sull’inserimento della causale per i contratti a tempo determinato a partire dal primo ...