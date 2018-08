Dl dignità | bagarre in Aula e applausi ironici del Pd | M5s vota no al ripristino art 18

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Tensioni, proteste e scontri verbali indurante l’esame del decreto dignità, dopo che il M5s e la maggioranza di governo hanno respinto,ndo contro, l’emendamento che chiedeva ildell’articolo 18. Ad attaccare è stato il deputato di LeU, Roberto Speranza, che ha parlato di “promesse tradite”, dato che in campagna elettorale i pentastellati avevano rivendicato la volontà di ripristinare la normativa e abolire il Jobs Act. Al contrario, il Pd si è astenuto, con l’attacco di Debora Serracchiani: “Prendiamo atto che M5S e Lega lasciano intatto il Jobs act voluto e attuato dai governi Renzi e Gentiloni. E lo fanno dopo che per tutta la campagna elettorale hanno detto che lo avrebbero abolito e reintrodotto l’articolo 18”. Al termine dellazione in, sono partiti glidai banchi delle ...