Djokovic | Non darò metà del montepremi al chirurgo che mi ha operato

Rapito il nonno della moglie di Novak Djokovic / Prima l'aggressione - poi il sequestro : ritrovato legato : Rapito il nonno della moglie di Novak Djokovic: Prima l'aggressione e poi il sequestro. Miloslav Radisavljevic è stato ritrovato legato a un palo della luce a Ljig in Serbia.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 20:47:00 GMT)

Guga Kuerten non ha dubbi : “Djokovic è tornato - può superare gli Slam di Nadal” : Guga Kuerten non ha dubbi in merito al ritorno al top di Novak Djokovic: secondo l’ex tennista brasiliano, Nole potrà anche superare gli Slam vinti da Nadal La finale di Wimbledon ha ‘restituito’ al mondo del tennis Novak Djokovic. Il tennista serbo sembra essere ritornato quasi al top della sua forma psico-fisica e l’infortunio al gomito sembra ormai definitivamente alle spalle. L’ex tennista brasiliano ...

Nadal zittisce la critica : “Djokovic? Lo davano per spacciato nei mesi scorsi - io non ci ho mai creduto perchè…” : Rafa Nadal non ha mai avuto dubbi sul ritorno alla vittoria di Novak Djokovic: mentre tutti davano Nole per spacciato, il tennista spagnolo confidava nel suo rientro a pieno regime Grazie al successo a Wimbledon, Novak Djokovic è ritornato prepotentemente nei discorsi che più gli competono: essere il favorito nei tornei, poter incrementare il numero di Slam e magari superare anche il duo di testa, Federer-Nadal. Il tennista serbo sembrava ...

Paura per la famiglia di Djokovic! Il nonno di Jelena derubato e rapito : chiesti 2 milioni per il riscatto : Ore di grande Paura per la famiglia di Novak Djokovic: il nonno della moglie Jelena è stato derubato e poi rapito da due malviventi, chiesti 2 milioni per il riscatto Momenti di grande Paura per la famiglia di Novak Djokovic. Secondo quanto riportato da diversi media serbi, fra i quali Blic, Miloslav Radisavljevic, il nonno della moglie Jelena sarebbe stato derubato e poi rapito. L’uomo, ultraottantenne, sarebbe stato attaccato da due ...

Djokovic Non collabora più con il guru Pepe Imaz : decisiva la volontà di coach Vajda : Novak Djokovic ha interrotto la sua collaborazione con il guru Pepe Imaz: decisiva la volontà di coach Vajda nell’allontanamento del guru Novak Djokovic avrebbe interrotto la collaborazione con il guru Pepe Imaz. Stando a quanto si legge sul ‘Metro’, coach Vajda avrebbe spinto per l’allontanamento di Imaz. Lo stesso Vajda ha dichiarato: “si, ho spinto per la fine della sua collaborazione, ma non era la mia ...

Todd Martin non ha dubbi : “Federer e Nadal hanno vinto tanto solo per l’assenza di Djokovic” : Il dominio di Federer e Nadal negli ultimi Slam è dovuto all’assenza di Djokovic? Todd Martin ne è convinto e Wimbledon ne sarebbe la prova Negli ultimi mesi il mondo del tennis, particolarmente i tornei più importanti, sono stati monopolizzati dal duo Nadal–Federer. Da inizio 2017, i primi due tennisti del ranking si sono divisi praticamente ogni Slam, con il solo Novak Djokovic a spezzarne il dominio a Wimbledon. L’ex ...

Rafael Nadal : 'Non posso dire che la mia rivalità con Djokovic è grandiosa' : 'Non posso analizzarla perché sono parte di questa rivalità' , ha affermato il numero uno del mondo. 'Immagina se venissi qui e dicessi che è fantastica per il tennis. Sarebbe molto arrogante da ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato ai vertici anche senza la versione RoboNole - ma la finale con Kevin Anderson non è stata bellissima : Chiariamo subito il concetto: Novak Djokovic questo Slam se l’è meritato perché, pur essendo ancora parente piuttosto lontano del RoboNole che tutto spianava e tutti scotennava, ha fatto valere la propria forza nei momenti necessari del torneo. Non gli è servito dover dimostrare di esser più forte dell’intero pianeta; gli è bastato essere più pronto di sette giocatori, quelli che si è trovato di fronte fino alla finale, con Kevin ...