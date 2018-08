Disponibili gratuitamente Battlefield 1 | Apocalypse e Battlefield 4 | China Rising e Naval

eurogamer

: Alcuni contenuti di #Battlefield1 e #Battlefield4 sono disponibili gratuitamente. - Eurogamer_it : Alcuni contenuti di #Battlefield1 e #Battlefield4 sono disponibili gratuitamente. - LupoExpress : È molto semplice: nella concezione grillina di 'beni pubblici', questi devono produrre utili; renderli disponibili… - CronCineRomagna : RT @cinematicroma: Festival di Locarno: Taxi Drivers e Festival Scope rendono disponibili on line gratuitamente per la visione nove lungome… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) I giocatori di1 e4 possono ora mettere mano ad altri contenuti gratuiti, per gentile concessione di DICE.Come riportato da VG247.com, disponibile per PC Origin, PlayStation 4 e Xbox One, i giocatori di1 possono ora ottenere. Originariamente pubblicato a febbraio, il contenuto viene fornito con le mappe Somme, Caporetto e Passchendaele. L'espansione include anche la modalità Air Assault.I giocatori di4 sulle stesse piattaforme possono scaricareStrike e.Read more…