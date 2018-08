Disegno di legge su affiliazioni massoniche | ok dalla Commissione Ars

Disegno di Legge sui 36 mesi di servizio sui posti vacanti e disponibili : Il Disegno di Legge sui 36 mesi di servizio effettuati sui posti vacanti e disponibili, di cui il senatore Mario Pittoni è il primo firmatario, si ripropone di superare le criticità del comma 131 della Legge 107 2015. Il testo del Disegno di Legge è interamente riportato nell’immagine in calce al presente articolo per una […] L'articolo Disegno di Legge sui 36 mesi di servizio sui posti vacanti e disponibili proviene da Scuolainforma.

Istruzione - il Governo Musumeci approva Disegno di legge Lagalla sul diritto allo studio : ... in una logica di continuità, il percorso formativo di ogni singolo studente, attivando strumenti che facilitino il raccordo con l'Istruzione superiore e con l'accesso al mondo del lavoro. È più che ...

“Così ridurremo oltre 100 mila pensioni d’oro”. Entro due settimane pronto il Disegno di legge : «Il prossimo passo sarà l’abolizione delle pensioni d’oro. Lo faremo presto, prestissimo». Luigi Di Maio, capo politico M5S, vicepremier e ministro del Lavoro, ieri ha annunciato che dopo i vitalizi è il turno del taglio alle pensioni più elevate. Per Di Maio, «non basta colpire gli ex politici ma anche quelle persone, ex manager di Stato, gente pr...

"Un Disegno di legge per cambiare il decreto Lorenzin sui vaccini" : "La modifica della legge Lorenzin verrà fatta da una legge di iniziativa parlamentare su cui i parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega, in totale accordo, stanno attualmente lavorando, e che mi auguro verrà presentata già la prossima settimana". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso di una conferenza stampa sui vaccini.Nel corso della conferenza stampa, Grillo ha confermato l'anticipazione di ...

Congresso USA approva Disegno di legge sull'ammissione negli Stati Uniti del 51° stato - : Il nuovo stato potrebbe essere l'isola di Porto Rico, i cui residenti hanno già la cittadinanza statunitense, ma non partecipano alle elezioni presidenziali e non hanno rappresentanti a pieno titolo ...

ISRAELE ESPROPRIA GLI EDIFICI CATTOLICI?/ Il governo rilancia il Disegno di legge : cresce la tensione : Si riapre la contesa fra i capi delle comunità cristiane di Terra Santa e il governo israeliano sul disegno di legge che vorrebbe ESPROPRIAre gli immobili ecclesiastici(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:05:00 GMT)

Argentina - la Camera dice si all'aborto : il Disegno di legge è stato approvato : Dopo il caso dell'Irlanda e della Polonia [VIDEO] di poco tempo fa, è il turno dell'Argentina. La Camera dei deputati ha approvato oggi la depenalizzazione dell'aborto dopo una lunga seduta durante la quale, all'esterno del Congresso, migliaia di persone manifestavano pro o contro. Non sono state quindi incisive, per ora, le numerose manifestazioni sparse per tutto il paese al grido viva la vita. L'aborto supera lo scoglio della Camera Dopo ...

Regno Unito - due anni di carcere a chi fotografa sotto le gonne/ Ma un deputato blocca il Disegno di legge : Regno Unito, due anni di carcere a chi fotografa sotto le gonne, ma un deputato blocca il disegno di legge: Wera Hobhouse si sta battendo affinché venga approvata(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:18:00 GMT)