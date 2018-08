Disastro sfiorato | cade aereo in Messico | nessun morto | salgono i feriti

Sfiorato il Disastro in Thailandia : le pompe si sono rotte poco dopo l’uscita dei ragazzi : Le pompe utilizzate per prosciugare la grotta di Tham Luang in Thailandia si sono rotte poco dopo il salvataggio dei 12 ragazzi e il loro allenatore, mettendo in pericolo i soccorritori che erano ancora a lavoro nei cunicoli: lo ha reso noto oggi il Guardian, citando il racconto di tre sub australiani, che non fa che ricordare i rischi dell’intera operazione, nella quale è morto nei giorni scorsi un sub thailandese. Il lavoro delle pompe è ...