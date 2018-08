Di Maio | ' Il razzismo esiste e finalmente fa notizia | ma il governo non lo fomenta'

Razzismo - fronda anti-Salvini nel M5s/ Di Maio sta con il ministro dell'Interno - maggioranza in bilico? : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Allarme razzismo. Il Pd lancia mobilitazione. Di Maio con Salvini : attacchi strumentali : I dem accusano il governo di alimentare un clima d'odio. Preoccupata anche la Chiesa italiana. 'Solo strumentalizzazioni per andare contro l'esecutivo' dichiarano in sintonia i due vicepremier -

Daisy Osakue - Spadafora : “Razzismo - basta slogan e spauracchi”. Di Maio : “Il tema c’è - ma non si usi contro il governo” : La linea di Salvini resta la stessa: nessuna emergenza razzismo, definita una “sciocchezza“, semmai – ricorda – “in tre giorni sono stati arrestati 95 immigrati”. Ma la linea del governo non sembra sulla stessa frequenza. Anzi. Da una parte c’è l’altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che sottolinea che “il tema del razzismo va affrontato senza strumentalizzazioni. Se si usano ...

Di Maio dice che non c’è nessuna “emergenza razzismo” : Secondo lui, il problema è invece che c'è «Qualcuno che per sentirsi un po' di sinistra perché non lo è più deve attaccare Matteo Salvini» The post Di Maio dice che non c’è nessuna “emergenza razzismo” appeared first on Il Post.

Di Maio - no a uso razzismo contro governo : ANSA, - ROMA, 30 LUG - "La novità è che episodi del genere facciano notizia anche se il numero di aggressioni è in linea con quelli del passato: questo non è motivo di soddisfazione ma più se ne parla ...

Daisy Osakue - Martina : “Governo complice se non vede razzismo. Denunciamo miopia di Salvini e Di Maio” : “Non vedere il grave rischio che stiamo correndo dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti è un clamoroso errore. Il problema c’è, c’è una spirale razzista preoccupante che va riconosciuta e combattuta e un governo che non riconosce il problema diventa complice di questa spirale. Noi Denunciamo questa miopia da parte del governo di Salvini e Di Maio e di tutti quelli che rincorrono dichiarazioni a negare il ...

Di Maio : “Migranti? Non c’è allarme razzismo in Italia. Foa alla Rai? Non fa parte del club Bilderberg e degli scacchi” : “Io non credo che ci sia un allarme razzismo in questo Paese. Si sta utilizzando questo argomento, perché qualcuno, per sentirsi un po’ di sinistra, deve attaccare Salvini considerandolo di estrema destra“. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante la trasmissione Omnibus, su La7. Commentando la morte del marocchino 43enne ad Aprilia, dopo un inseguimento e il pestaggio per mano ...

Di Maio : no allarme razzismo - lo usano contro Salvini : Secondo il vicepremier "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Salvini di essere di estrema destra". I migranti al centro dell'incontro di oggi alla Casa Bianca.

Di Maio : "Non c'è alcun allarme razzismo" : Secondo Luigi Di Maio non c'è nessun allarme razzismo in Italia e chi lo dice lo fa solo per attaccare politicamente il ministro dell'Interno Matteo Salvini.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico spiega che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra".L'opposizione attacca Salvini "considerandolo di estrema destra" ma secondo Di Maio "queste ...

Razzismo - Di Maio : non credo ci sia questo problema in Italia : Roma, 30 lug., askanews, - 'Non credo ci sia un problema di Razzismo in Italia'. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, parlando ad Omnibus su La7. Di Maio, interpellato sul tema, si è limitato a ...

Di Maio : 'No allarme razzismo - argomento usato per accusare Salvini' : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra ...

Di Maio : "Non c'è allarme razzismo in ItaliaE' un argomento usato per accusare Salvini" : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra"