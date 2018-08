Di Francesco | “soddisfatto per prestazione ma dobbiamo migliorare”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) “Sono contento per la, credo che possiamo ancora migliorare alcune scelte tattiche econtinuare a lavorare. A inizio secondo tempo eravamo sporchi nel palleggio, cercavamo poco la verticalità, cosa che poi abbiamo ricominciato a fare con tutti i cambi”. L’allenatore della Roma Eusebio Dicommenta così il successo in rimonta per 4-2 sul Barcellona nell’International Champions Cup.L'articolo Di: “soddisfatto permamigliorare” CalcioWeb.