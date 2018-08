Di Francesco | “mercato? Stiamo valutando No a roma di 30 giocatori”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) “Non dobbiamo affollare la rosa. Il nostro direttore sportivo è molto stanco, non dorme, ma è attivo sul mercato ealcune scelte. Gran parte della squadra c’è e io non voglio avere troppi giocatori, non ne voglio 30”. L’allenatore della, Eusebio Di, si esprime così sul mercato della società giallorossa. “Voglio che ogni giocatore possa avere la possibilità di giocare e mostrare le proprie abilità -aggiunge il tecnico abruzzese in conferenza stampa al termine del match di International Champions Cup vinto per 4-2 contro il Barcellona ad Arlington-. Malcom? Se lo ha preso il Barcellona vuol dire che avevamo visto bene anche noi. Io sono contento di quelli che ho, se lui ha scelto il Barcellona non ci posso fare niente”. (AdnKronos)L'articolo Di: “mercato?. No adi 30 ...