La figlia di Asia Argento chiede scusa per la scritta sull autobus 'Ho dato ai miei genitori un altro motivo per criticarli' - People - ... : ... di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, certo non una colpa, ma soprattutto, e questo vale per tutti, non sa cosa significa avere 17 anni oggi, in questo mondo ...

La figlia di Asia Argento e Morgan chiede scusa : "Anche ai miei genitori : ho dato un’altra occasione per criticarli" : Nei giorni scorsi, aveva fatto notizia per aver vandalizzato un bus Atac pubblicando le foto dell'atto su Instagram: stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, 17enne figlia dell'attrice Asia Argento e del cantante Morgan. Ora la figlia dell'ex coppia di artisti torna sui suoi passi e chiede scusa, sempre tramite social.Oggi, infatti, Anna Lou ha pubblicato una lunga lettera di scuse in una storia su Instagram, spiegando le motivazioni del suo errore ...

Chi è Anna Lou Castoldi? La 17enne imbratta i bus di Roma - ma finisce nella bufera per essere la figlia di Asia Argento e Morgan : Anna Lou Castoldi al centro delle polemiche per aver imbrattato i bus dell’Atac di Roma ed essersene vantata sui social: se non fosse stata la figlia di Morgan ed Asia Argento la ragazza sarebbe finita lo stesso su tutti i giornali? Anna Lou Castoldi è uno dei trend topic del web della ultime ore. Il nome della ragazza forse non vi dirà un granché sulla sua identità, ma vi basterà sapere che la 17enne è figlia del cantante Morgan e ...

Rassegna 1.8. La figlia di Asia Argento vandalizza i bus di Roma e se ne vanta sui social : Agi Politica Interna. Per Marcello Foa, e per il centrodestra, arriva il giorno della verità. Dopo il parere positivo del cda della Rai alla nomina a presidente dell'ex caporedattore del Giornale, ...

Anna Lou - figlia di Morgan e Asia Argento - imbratta i bus Atac e si filma su Instagram…(FOTO) : «imbrattato», scrive su Instagram Anna Lou, la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento «imbrattato», scrive su Instagram Anna Lou, la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento, pubblicando stories in cui la si vede deturpare un sedile di un bus dell’Atac a Roma. Un atto vandalico subito segnalato alle autorità romane e che le ha portato una valanga di critiche in Rete, come riportato dal blog Romafaschifo. decay Un post condiviso da ...

Anna Lou Castoldi - figlia di Morgan e Asia Argento imbratta bus Atac/ "Chi rompe paga" : Ancora una volta sui social si grida allo scandalo e si parla di Anna Lou Castoldi come una vandala pronta ad imbrattare i bus Atac e poi posare con la sua "opera", è tutto vero?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:25:00 GMT)

Imbratta l'autobus e se ne vanta sui social : Anna Lou - figlia di Morgan e Asia Argento - nei guai : Roma, piena estate. Qualcuno decide di Imbrattare alcuni sedili di un autobus dell'ATAC, l'azienda capitolina dei trasporti pubblici, e di condividere l'attacco d'arte sui propri profili social con i propri seguaci. Una storia di ordinario degrado, diranno i più, ma con una differenza: a rendersi protagonista dell'atto vandalico è Anna Lou Castoldi, figlia dell'attrice ed attivista Asia Argento, al tavolo dei giurati della prossima ...

La figlia di Morgan e Asia Argento imbratta i bus e si vanta sui social : Roma, 31 lug., askanews, - Anna Lou, la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento, la cui relazione è durata durata dal 2000 al 2007, al centro delle polemiche dopo aver pubblicato su Instagram stories ...

Anna Lou Castoldi - figlia di Asia Argento e Morgan imbratta bus Atac/ "Una vandala!" : Ancora una volta sui social si grida allo scandalo e si parla di Anna Lou Castoldi come una vandala pronta ad imbrattare i bus Atac e poi posare con la sua "opera", è tutto vero?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:50:00 GMT)

La figlia di Asia Argento vandalizza un bus e pubblica le foto su Instagram : Un autobus dell'Atac imbrattato e la foto dell'atto vandalico postata su Instagram: a rendersi protagonista della vicenda è Anna Lou Castoldi, sedicenne figlia di Asia Argento e del cantante Morgan. A portare l'attenzione sulla bravata della giovanissima erede dell'ex coppia è stato il sito Roma fa schifo, che ha commentato l'accaduto in maniera aspra.L'episodio è assai triste non per i danni del fatto in se (i bus Atac sono ...

ANNA LOU CASTOLDI - FIGLIA DI Asia Argento E MORGAN/ Imbratta bus Atac e posa sui social? Web contro i genitori : Ancora una volta sui social si grida allo scandalo e si parla di ANNA Lou CASTOLDI come una vandala pronta ad Imbrattare i bus Atac e poi posare con la sua "opera", è tutto vero?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Anna Lou Castoldi - figlia di Asia Argento e Morgan/ Imbratta bus Atac e posa sui social subito dopo? : Ancora una volta sui social si grida allo scandalo e si parla di Anna Lou Castoldi come una vandala pronta ad Imbrattare i bus Atac e poi posare con la sua "opera", è tutto vero?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:48:00 GMT)

La figlia di Asia Argento imbratta bus Atac e si vanta sui social : Un pullman imbrattato dell'Atac, le foto sul social network Instagram e tanto orgoglio per il gesto appena compiuto da parte di Anna Lou Castoldi figlia di Asia Argento e del cantante Morgan non più in buoni rapportiAnna Lou Castoldi ha sedici anni e come tutti gli adolescenti della sua età spesso fa degli errori. Questa volta però l'errore è bello grosso, soprattutto perché ha imbrattato un pullman dell'Atac e successivamente postato-con ...

Svelata la data d’inizio di X Factor 12 con Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : La data d'inizio di X Factor 12 è finalmente ufficiale. Secondo quanto riportano i social dedicati al talent, l'appuntamento con il programma è fissato per il giorno 6 settembre, quindi un po' in anticipo sulla tabella di marcia delle passate edizioni. Decisi i giudici, quasi completamente confermati rispetto alla scorsa annata, il talent di Sky è ripartito dalle audizioni con l'arrivo della new entry Asia Argento, aspramente criticata per ...