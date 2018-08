Dg ospedale Reggio | ' inutili allarmismi'

Cartone al posto del gesso a Reggio Calabria - l’ospedale : “Bendaggi d’emergenza? Notizia strumentalizzata” : Indagini, polemiche e “strumentalizzazioni” che impongono comunque “chiarimenti e precisazioni”. È ancora controversa la vicenda del Cartone utilizzato al posto del gesso nel Pronto soccorso di Reggio Calabria. Dopo la Notizia circolata nelle scorse ore, con tanto di foto diffuse sul web di braccia e gambe immobilizzate con il rimedio “artigianale”, ci pensa il direttore generale a fare il punto sul caso che ...

ospedale Reggio Calabria - fratture steccate con i cartoni. Sindacati : “Neanche nel terzo mondo” : In Calabria infuria la bufera dopo la diffusione delle foto di pazienti con le braccia "fasciate" da brandelli di cartone. Il ministro della salute invia i Nas: "Faremo emergere tutte le responsabilità". Il primario sostiene che il paziente fosse arrivato già così in Ospedale, ma i Sindacati sono sul piede di guerra.Continua a leggere

Reggio Calabria - la difesa dell'ospedale : ortopedia non chiude alle 20 - : Il dg Francesco Benedetto parla a Sky Tg24: "Abbiamo 30 pazienti ricoverati in degenza ordinaria". Sulle denunce di fratture medicate con cartoni, il primario del reparto spiega che riguarderebbero ...

ospedale di Reggio Calabria - min. Grillo : 'Ingiustificabili carenze organizzative' : 'Il caso dei pazienti con fratture fasciati con cartoni è di una gravità estrema' ha detto il ministro della Salute. 'Faremo emergere tutte le responsabilità' - Il ministro della Salute Giulia Grillo ...

Reggio Calabria - manca il gesso in ospedale : fratture medicate col cartone. Sindacati : “Neanche nel terzo mondo” : manca il gesso in ospedale, allora si procede a curare i pazienti con il cartone. Gambe e braccia fasciate con dei pezzi di scatoloni tenuti insieme dal nastro adesivo bianco. È questa la scena da “terzo mondo” che si è svolta nei giorni scorsi al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, presso gli Ospedali Riuniti. Ci sono almeno quattro casi accertati grazie ad alcuni scatti di denuncia, come ha ...

"L'ospedale di Reggio come in tempo di guerra". La denuncia del sindacato : "come un ospedale da campo in tempo di guerra. Il risparmio elevato a sistema, l'arte di arrangiarsi a pratica terapeutica". Lo ha detto il segretario Nazionale del sindacato Anaao Assomed, Carlo Palermo, commentando l'utilizzo da parte dell'Ospedale di Reggio Calabria di cartoni per trattare lesioni ossee al posto di più moderni dispositivi medici o del più tradizionale gesso.La Calabria, aggiunge il segretario Anaao, "è ...

Cartone al posto del gesso a Reggio Calabria - i medici : "Come un ospedale da campo in tempo di guerra" : Il sindacato difende l'operato dei colleghi del pronto soccorso e punta il dito contro le carenze strutturali della sanità calabrese. L'Azienda sanitaria ha disposto un'indagine interna mentre la ministra Grillo ha inviato i carabinieri dei Nas: "Accertare le responsabilità"

