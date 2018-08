Decreto Dignità | bocciato emendamento articolo 18 Ultime notizie | Di Maio | “nessuna

Niente ritorno dell’articolo 18 né reddito di cittadinanza : i no di governo e M5s sul Decreto Dignità : Prosegue l'esame del Decreto Dignità alla Camera: la maggioranza ha bocciato un emendamento con cui si chiedeva il ripristino dell'articolo 18 per i lavoratori licenziati ingiustamente. LeU attacca il M5s che aveva questo tema nel programma elettorale. Polemiche anche sull'emendamento per introdurre il reddito di cittadinanza, ritenuto inammissibile.Continua a leggere

Decreto Dignità - Zoppas : "La Lega fermi Di Maio" : L'allarme del presidente di Confindustria Veneto: "Con il Decreto dignità tante aziende sono a rischio. Saremo obbligati a non rinnovare contratti"

Decreto Dignità - si comincia a rimettere ordine dove il Jobs act aveva portato confusione : di Annalisa Rosiello* Con il Decreto legge n° 87 del 12 luglio 2018, meglio noto come Decreto dignità, si è cominciato a mettere mano a una situazione di pesante squilibrio ingenerata nel corso della passata legislatura, in cui si è evidentemente dato un ampio spazio alla libertà di iniziativa economica (articolo 41, comma 1° Cost.), a scapito dei diritti fondamentali dei lavoratori e della loro tutela (tra i vari, v. art. 41, comma 2° Cost.), ...

Anche sul Decreto Dignità la tensione tra Lega e FI è a livelli mai visti : Non è solo Marcello Foa a far litigare Forza Italia e Lega. Durante il dibattito in aula ieri sul decreto Dignità, gli interventi dei deputati di FI contro gli alleati di centrodestra sono stati ripetuti, diretti e abbastanza aspri. Non è un mistero che Silvio Berlusconi non approvi un provvedimento che, Anche ieri lo ha ribadito in un'intervista a 'Qn', penalizza gli imprenditori. Ma gli ...

Leghisti anti-Lega : produttori contro il Decreto Dignità : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, difficilmente potrà allargare i cordoni della borsa. Lì potrebbero esplodere le contraddizioni tra le promesse fatte in campagna elettorale dai grillini e ...

Brunetta a Di Maio : "Sul Decreto Dignità le stiamo facendo una lezione. Prenda nota e ci stupisca con un colpo di scena" : "Riconosco la sua buona fede e sono sicuro che con questo decreto lei abbia voluto davvero migliorare sinceramente le condizioni del mercato del lavoro, soprattutto per i giovani". Parte con queste premesse l'intervento con cui Renato Brunetta si rivolge direttamente a Luigi Di Maio, durante la discussione sul decreto dignità. Queste buone intenzioni sono state, secondo il deputato di Forza Italia, modificate dai tecnici ai quali il ...

Critica definitiva alle contraddizioni del Decreto “dignità” : Il decreto “dignità” s’appresta a concludere il suo iter con il voto dell’Aula. E’ dunque tempo di farne una valutazione che tenga conto anche degli emendamenti approvati. Sinteticamente si può affermare che obiettivi giusti – limitare contratti a termine e delocalizzazioni abusive – siano stati aff

Barclays spiega a Di Maio come modificare il "Decreto dignità" : Milano. “La riforma del mercato del lavoro contenuta nell'attuale formulazione del Decreto Dignità, pur cercando di affrontare il dualismo del mercato dell'occupazione, comporta significativi rischi a breve e medio termine per le prospettive di crescita dell'Italia. Inoltre, rende i contratti a temp

Barclays spiega a Di Maio come modificare il Decreto dignità : Secondo Barclays, il progetto di riforma potrebbe costare all'Italia una decisa frenata dell'economia. Se le nuove regole venissero introdotte così come sono, infatti, il pil scenderebbe all'1,2 per ...