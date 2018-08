Decreto dignità | bocciata la reintroduzione dell' articolo 18

Decreto dignità - Zoppas : "La Lega fermi Di Maio" : L'allarme del presidente di Confindustria Veneto: "Con il Decreto dignità tante aziende sono a rischio. Saremo obbligati a non rinnovare contratti"

Decreto dignità - si comincia a rimettere ordine dove il Jobs act aveva portato confusione : di Annalisa Rosiello* Con il Decreto legge n° 87 del 12 luglio 2018, meglio noto come Decreto dignità, si è cominciato a mettere mano a una situazione di pesante squilibrio ingenerata nel corso della passata legislatura, in cui si è evidentemente dato un ampio spazio alla libertà di iniziativa economica (articolo 41, comma 1° Cost.), a scapito dei diritti fondamentali dei lavoratori e della loro tutela (tra i vari, v. art. 41, comma 2° Cost.), ...

Anche sul Decreto dignità la tensione tra Lega e FI è a livelli mai visti : Non è solo Marcello Foa a far litigare Forza Italia e Lega. Durante il dibattito in aula ieri sul decreto Dignità, gli interventi dei deputati di FI contro gli alleati di centrodestra sono stati ripetuti, diretti e abbastanza aspri. Non è un mistero che Silvio Berlusconi non approvi un provvedimento che, Anche ieri lo ha ribadito in un'intervista a 'Qn', penalizza gli imprenditori. Ma gli ...

Leghisti anti-Lega : produttori contro il Decreto Dignità : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, difficilmente potrà allargare i cordoni della borsa. Lì potrebbero esplodere le contraddizioni tra le promesse fatte in campagna elettorale dai grillini e ...

Brunetta a Di Maio : "Sul Decreto dignità le stiamo facendo una lezione. Prenda nota e ci stupisca con un colpo di scena" : "Riconosco la sua buona fede e sono sicuro che con questo decreto lei abbia voluto davvero migliorare sinceramente le condizioni del mercato del lavoro, soprattutto per i giovani". Parte con queste premesse l'intervento con cui Renato Brunetta si rivolge direttamente a Luigi Di Maio, durante la discussione sul decreto dignità. Queste buone intenzioni sono state, secondo il deputato di Forza Italia, modificate dai tecnici ai quali il ...

Critica definitiva alle contraddizioni del Decreto “dignità” : Il decreto “dignità” s’appresta a concludere il suo iter con il voto dell’Aula. E’ dunque tempo di farne una valutazione che tenga conto anche degli emendamenti approvati. Sinteticamente si può affermare che obiettivi giusti – limitare contratti a termine e delocalizzazioni abusive – siano stati aff

Barclays spiega a Di Maio come modificare il "Decreto dignità" : Milano. “La riforma del mercato del lavoro contenuta nell'attuale formulazione del Decreto Dignità, pur cercando di affrontare il dualismo del mercato dell'occupazione, comporta significativi rischi a breve e medio termine per le prospettive di crescita dell'Italia. Inoltre, rende i contratti a temp

Critica definitiva alle contraddizioni del Decreto 'dignità' : In più l'economia italiana sta entrando in una fase di rallentamento per via dei dazi e della fine del Quantitative easing. In situazioni di questo tipo sarebbe consigliabile procedere con gradualità ...

Barclays spiega a Di Maio come modificare il Decreto dignità : Secondo Barclays, il progetto di riforma potrebbe costare all'Italia una decisa frenata dell'economia. Se le nuove regole venissero introdotte così come sono, infatti, il pil scenderebbe all'1,2 per ...

Camera - al via le votazioni sul Decreto Dignità. Governo punta a ok senza fiducia : Sono oltre 450 gli emendamenti presentati dalle opposizioni nella maratona andata avanti fino a notte fonda. Giovedì è previsto il voto finale, poi il testo passerà al Senato.Il Governo punta ad ...

Decreto dignità - cosa cambia per i licenziamenti : Le norme volute da Di Maio alzano le indennità per i lavoratori lasciati a casa ingiustamente. Ma gli effetti saranno spesso marginali

Decreto dignità - inizia l’esame degli emendamenti. Fraccaro : “Fiducia? Vediamo se manterranno gli accordi” : E’ il giorno dell’esame degli emendamenti sul Decreto Dignità arrivato in Aula alla Camera. La commissione Bilancio ne ha cancellati 64, considerati inammissibili. Altri 17 sono stati estromessi dalla discussione dal presidente della Camera Roberto Fico. Tra questi uno, presentato da Forza Italia in modo provocatorio per stessa definizione di Stefania Prestigiacomo, sull’introduzione del reddito di cittadinanza. Nella ...

Decreto dignità - Stefano Fassina risponde a Paolo Becchi : “Caro Paolo - ecco perché il dl è peggiorato” : Caro Paolo, ti ringrazio per l’attenzione al mio post sul Decreto Dignità. Come forse sai, sono stato tra quelli che hanno riconosciuto alla versione iniziale del Decreto una chiara, seppur modesta, inversione di rotta dopo almeno 20 anni di interventi di precarizzazione del lavoro, in particolare il padronale Jobs Act. Sono stato anche tra i pochi, su Huffington Post e nell’audizione di Boeri alla Camera, a entrare nel merito e rilevare ...

Meloni canzona Di Maio : "ll suo Decreto? Altro che Dignità - doveva chiamarlo Visibilità" : "Più che decreto Dignità, avrebbero dovuto chiamarlo decreto Visibilità. Un provvedimento raffazzonato, ideologico, che provano a emendare in Parlamento, ma non funzionerà lo stesso". Giorgia Meloni, schietta come sempre, dà un Altro colpo di piccone al decreto Dignità firmato e fortemente voluto, oltre che difeso a spada tratta, da Luigi Di Maio.Da Verona, dove si è incontrata con gli imprenditori del "produttivo Veneto" per criticare appunto ...